Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 02.06.2024

Piwo i wódka to najbardziej szkodliwe alkohole

Każdy rodzaj alkoholu ma negatywne działanie na organizm, ale niektóre z trunków niszczą go bardziej niż inne. Według badań naukowców to właśnie piwo i wódka są najbardziej niebezpieczne, ponieważ prowadzą do gromadzenia się niewidocznego gołym okiem tłuszczu trzewnego, gromadzącego się wokół narządów wewnętrznych, a także do demineralizacji kości.