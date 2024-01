Ostrzeżenie meteorologiczne przed zamieciami śnieżnymi i intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu

Ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu i silnego wiatru zostało wydane dla powiatów: : gdańskiego, kartuskiego, lęborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego oraz dla Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10:00 dnia 15.01.2024 do godziny 12:00 dnia 16.01.2024. Synoptycy prognozują zawieje śnieżne spowodowane opadami śniegu i zachodnim wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h.

Ponadto dla powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, lęborskiego, słupskiego i miasta Słupska wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Zdarzenia można spodziewać się dnia 15.01.2024 od godziny 03:00 do dnia 15.01.2024 godziny 24:00. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a miejscami do

15 cm.

Mieszkańcy województwa pomorskiego otrzymują alerty o następującej treści: