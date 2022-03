OT Rondo w Słupsku zaprasza na dwa koncerty. Dobra muzyka i niebanalne teksty

Morświn i Titanic Sea Moon 2 kwietnia

Jak informuje Krzysztof Przygoda ze Słupskiego Ośrodka Kultury, w tę sobotę, 2 kwietnia, na scenę Ronda po prawie czterech latach powróci Marcin Świetlicki. Tym razem w towarzystwie Małgorzaty Tekli Tekiel i Pauliny Owczarek, z którymi tworzy trio Morświn. Popularny wokalista, poeta i prozaik swój najnowszy muzyczny projekt przedstawia w charakterystyczny dla siebie sposób:

"Morświn powstał, bo musiało się tak stać! Najpierw byli Tekla i Marcin, Tekla gra na basie, a Marcin nie gra, ale gada, zakładali różne zespoły, najpierw grali jako duet, a potem zaczęli jako trio, a potem jako kwartet, a kiedyś grali jako kwintet. W tym roku nagrali suitę Rewolucjaaaa, gdzie podmiotów wykonawczych jest aż czternaście. W czasie najstraszliwszej izolacji kilkunastu polskich artystów, na prośbę duetu, nagrało na swoich instrumentach, zupełnie niezależnie od siebie, to, co grało w ich duszach. Marcin Świetlicki i Małgorzata Tekiel zespawali, posklejali te dźwięki i tak właśnie powstała suita "Rewolucjaaa". Zupełnie naturalne było zaproszenie do zespołu Alicji Białej, która wraz z Dorotą Kwiatkowską, zrobiła film. Jeszcze w tym roku Karrot Kommando wyda debiutancką płytę Morświna, na której znajdzie się "Rewolucjaaa" i kilka przebojowych piosenek. Trzon zespołu to Małgorzata Tekla Tekiel - bas, Marcin Świetlicki - głos, Paulina Owczarek - saksofon barytonowy. W zespole prawdopodobnie grają ponadto inni wybitni muzycy polscy. Niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą. Gramy muzykę ponadgatunkową. Głośno i cicho. Szybko i wolno. Na siedząco, na stojąco, nawet na leżąco."