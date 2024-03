Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 16.03.2024

Licytacje komornicze domów - kiedy może dojść do zajęcia mienia przez komornika?

Komornik może przyjść aby zająć nasze mieszkanie lub dom tylko wtedy gdy zapadnie w sprawie wyrok sądowy i orzeczona zostanie egzekucja komornicza. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, wówczas możemy spodziewać się komornika w przeciągu kilku dni od daty ogłoszenia wyroku o egzekucji komorniczej.

Warto wiedzieć, że komornik może nas odwiedzić bez względu na to jak wysoka jest wartość zadłużenia. Jeśli popadliśmy w tarapaty finansowe i mamy długi, wtedy komornik ma prawo do zajęcia nieruchomości. Informacja o egzekucji komorniczej wpisywana jest do księgi wieczystej takiego mieszkania lub domu.