Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.01.2024

Zdarza się, że przydarzy nam się popełnienie grzechu. Może być to nieświadome albo z premedytacji. W związku z tym, aby uzyskać rozgrzeszenie i obiecać poprawę, powinniśmy udać się do kościoła i przystąpić do spowiedzi świętej. Istnieją również grzechy, które nie wymagają spowiedzi.

Z jakich grzechów trzeba się spowiadać?

Grzechy zazwyczaj zawsze wymagają spowiedzi. Nie ma tu znaczenia jakiego są rodzaju czy jak często się powtarzały. Możemy tu wyróżnić grzechy ciężkie (np. zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo), a także grzechy przeciwko cnotom społecznym (np. niszczenie dóbr publicznych, łamanie prawa)

Warunki dobrej spowiedzi

Rozgrzeszenie jest całkowite, gdy zadośćuczynimy za popełnione grzechy. Oznacza to np. że przeprosimy skrzywdzone przez nas osoby czy też naprawimy wyrządzone szkody materialne. Oto warunki dobrej spowiedzi: