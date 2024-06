Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 02.06.2024

Lista wycofanych leków przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny

GIF co jakiś czas publikuje listę leków, które po przeprowadzonych kontrolach nie spełniają norm. Jeśli w trakcie badań i konrtoli wykryte zostaną nieprawidłowości, wówczas takie leki i medykamenty zostają wycofane z aptek i nie wolno ich sprzedawać. Do akcji wchodzą organy PIF (Państwowej Inspekcji Farmakologicznej). Mogą one podjąć następujące decyzje co do leków:

wojewódzki inspektor farmaceutyczny – decyzję o wstrzymaniu na terenie swojego działania obrotu określonych serii produktu leczniczego,

Główny Inspektor Farmaceutyczny - decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju obrotu określonych serii produktu leczniczego

Gdy decyzje zostaną podjęte wówczas lek musi zniknąć ze sklepowych półek. Wskazane zostają leki, serie i daty produkcji. Nie mogą one trafić do ponownej sprzedaży aż do wykluczenia wady jakościowej.