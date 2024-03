Panie dały czadu! Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu

Tym razem rywalizacja pań z kół gospodyń wiejskich odbyła się w Tuchomiu. To była prawdziwa, zacięta i wesoła rywalizacja. Gości powitał Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski.

- Po raz pierwszy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich wyruszył poza granice Bytowa - mówi Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. - To będzie tradycja, którą w kolejnych latach będziemy starali się utrzymywać. Wszystko po to, aby nie tylko mieszkańcy Bytowa, ale i całego powiatu mogli brać udział w tym święcie. Bo to święto aktywności, świeżych pomysłów, doskonałego jedzenia i napitków.

Zaproszenie pań z powiatu bytowskiego trafiło do Anny Górskiej, senatorki, niestety nie mogła uczestniczyć w imprezie, ale przekazała list, który odczytała Katarzyna Wirkus.

- Bardzo dziękuję za zaproszenie na Wasze dzisiejsze święto. Niestety, z powodu innych obowiązków, nie mogę być dzisiaj z Wami - napisała senatorka. - Piszę o Waszym święcie, bo wiem, że dla nas - kobiet każda okazja do spotkania się w wielkiej rodzinie jest świętem, które należy celebrować. Turniej, w którym dzisiaj bierzecie udział, oprócz cech rywalizacji, ma przecież przede wszystkim wymiar wielkiego spotkania swoistej rodziny gospodyń. Pragnę wyrazić moją głęboką wdzięczność, że jako liderki swoich lokalnych społeczności, tak bardzo angażujecie się w podtrzymywanie tradycji i kultury regionu, dbacie o pamięć regionalną oraz podsycacie ogień zaangażowania w nowych pokoleniach. Życzę Wam dzisiaj przede wszystkim radości i zadowolenia z efektów Waszych długich przygotowań do tego dnia. Niezależnie od tego, które z Was zwyciężą, pamiętajcie, że w każda z Was zasługuje na szacunek i podziw za Wasz codzienny wkład w życie nawet najmniejszych społeczności powiatu bytowskiego, całego naszego województwa i kraju. Nie ma gospodarki bez gospodyń.