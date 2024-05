Parkujcie z rozsądkiem. Hulajnogi nie mogą utrudniać przejścia

Po krótkiej przerwie ulice Bytowa powróciły e-hulajnogi TIER, które stanowią alternatywę ekologiczną dla samochodów czy spalinowych pojazdów jednośladowych.

E-hulajnogi to zwinny i wygodny środek transportu, z którego bytowianie mogą korzystać od miesiąca. Czasami użytkownicy nieświadomie źle je parkują blokując drogi, chodniki albo utrudniając przejście. Urząd miejski apeluje do mieszkańców rozsądek.

- Zgodnie z przepisami parkowanie elektrycznych hulajnóg jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a jeśli ich nie ma to przypominamy, że parkowanie hulajnóg powinno odbywać się równolegle do chodnika, aby nie blokować ruchu pieszych. Dbałość o swobodny przejazd dla pieszych jest priorytetem - apelują urzędnicy. - Unikamy zastawiania ścieżek rowerowych, ponieważ stanowi to przeszkodę dla cyklistów i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nie zostawiamy hulajnóg w dowolnych miejscach, zgodnie z zasadami miejskiego porządku, pozostawiamy przynajmniej 1,5 metra wolnego chodnika wokół zaparkowanej hulajnogi.