Petycje, analizy i wizje lokalne. Osiedle Zachód czeka na zmiany

- Proszę wziąć pod uwagę, że ulica Kiepury nie posiada chodnika, ani oświetlenia, a będzie bardzo uczęszczaną drogą - czytamy w petycji mieszkańców osiedla Quadra II. - Przyczyni się to do wielu niebezpiecznych sytuacji.

Z kolei mieszkańcy ul. Kiepury w odrębnej petycji wnoszą o jej modernizację.

- Byłby to dowód na tworzenie przyjaznych warunków do zamieszkiwania dla tych, którzy zdecydowali się nie "polecieć za miasta" - podnoszą.

Co na to ratusz? Jak nas zapewniono, ustalenia trwają. Trwa analiza problemu, prowadzone są rozmowy i wizje lokalne. Treść petycji jest urzędnikom znana. Do przemyśleń w tej materii i zajęcia szczegółowego stanowiska zobligowany został dyrektor Zarządu infrastruktury Miejskiej. Czas na analizę problemu ma do 7 września. Po tym terminie dowiemy się jaki kształt i zakres komunikacyjnych zmian czeka mieszkańców osiedla Zachód.