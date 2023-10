PGE Baltica w 2024 roku chce ogłosić przetarg na budowę bazy serwisowej w Ustce

- W Ustce PGE przygotowuje budowę bazy operacyjno-serwisowej do obsługi morskich farm wiatrowych. Powstanie na zachodnim brzegu Słupi na terenie dawnej przetwórni ryb. Jej oddanie do użytku zaplanowane jest w 2026 roku – mówi Marcin Poznań, starszy ekspert w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych. W 2024 roku ogłoszony zostanie przetarg na generalnego wykonawcę bazy w Ustce.

Grupa PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dwa z nich to morskie elektrownie wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy ok. 2,5 GW. PGE realizuje to przedsięwzięcie wraz z duńskim partnerem – firmą Ørsted. MFW Baltica rozpocznie dostarczanie energii elektrycznej do polskich gospodarstw domowych jeszcze w tej dekadzie. Dla etapu Baltica 2 partnerzy zakontraktowali już 107 turbin, dostawy fundamentów, morskich stacji transformatorowych, kabli oraz usługę instalacji kabli.

Równolegle PGE przygotowuje się do budowy trzeciego projektu – morskiej elektrowni Baltica 1. Instalacja przewidziana jest do uruchomienia po 2030 roku, a jej moc wyniesie ok. 0,9 GW. Łączna moc obecnie budowanych przez PGE elektrowni na morzu pozwoli zasilić w energię elektryczną ok. 5,4 mln gospodarstw domowych.

- Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych, PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim do 2040 roku – informuje Marcin Poznań.