PGK w Słupsku ma nowy pojazd do wywozu bioodpadów [zdjęcia]

Trzyosiowy Mercedes Econic, który od niedawna użytkuje słupskie PGK, posiada specjalistyczną, dwukomorową zabudowę GESING NORBA z wrzutnikiem TERBERGA. Pojemność zabudowy wynosi 22 m3.

Zaletą dwukomorowych zabudów jest możliwość odbioru odpadów różnego typu. W tym konkretnym przypadku pojazd może zbierać odpady zmieszane, biodegradowalne lub wielkogabarytowe.

Zatem jeśli zobaczymy, że śmieciarka PGK Słupsk zbiera odpady z pojemników, które służą do ich segregacji nie oznacza to, że trafiają one na ogólne wysypisko, tylko są zbierane przez specjalistyczny pojazd wyposażony w odpowiednie urządzenia do separacji odpadów.

Zaletą pojazdu Mercedes Econic jest również trzyosobowa kabina z niskim wejściem, które ułatwia załodze wejście i wyjście oraz duża wysokość szoferki.

Jak nas poinformował Jacek Buksakowski, kierownik Działu Technicznego w PGK Słupsk, przedsiębiorstwo posiada w swojej flocie pojazdy dwukomorowe już od 2014 r.