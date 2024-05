Pierwsza Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! 29.05.2024 OPRAC.: PW

Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź!