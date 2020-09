Pierwsza w kraju klasa o profilu łowieckim w słupskim liceum. Zapisy już trwają

Co więcej, uczniowie, którzy przystąpią do nauki, zapoznają się również z tematem ochrony przyrody, gospodarowania populacjami czy biologią zwierząt łownych. Przedstawiciele PZŁ spodziewają się, że oferta spotka się z zainteresowaniem.

Awantura o dzika: Dzik jest dziki - kto jest zły? OPINIE, ME...

- Docelowi Słuchacze, to ludzie dorośli, a więc świadomi - przyznaje Michał Pobiedziński z ZO PZŁ Słupsk. - Nie będą uczyć się jedynie strzelać, co zresztą jest tylko promilem naszej łowieckiej działalności. Na pewno poszerzą swoją wiedzę na temat łowiectwa w ogóle.

Zapisy do pierwszej w kraju licealnej klasy łowieckiej już się rozpoczęły. Potrwają do końca września. Jeśli znajdzie się co najmniej 15 zainteresowanych, nauka rozpocznie się w październiku.