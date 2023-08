Pierwszy Bajeczny Bal w Naszym Magicznym Zamku [ZDJĘCIA]

Wśród zaproszonych gości były dzieci ze Żłobka Fistaszkowa Akademia ze Słupska. Wydarzenie poprzedził odśpiewany hymn Naszego Magicznego Zamku “Witajcie w naszej bajce”.

Gry i zabaw przeplatały się z tańcami i zadaniami w rytm dziecięcych i współczesnych piosenek:

parada postaci z Bajek i związane z nimi zagadki

wróżkowe kalambury

zagadki Czarodzieja

konkurencje sportowe

rycerskie potyczki

tańce i pląsy przy muzyce

pociąg - smoczy ogonek

tor przeszkód - uwolnienie Smoczka

ratowanie Śnieżki

przygody w Krainie Lodu

dywan Alladyna

balonowy wir

Wszyscy uczestnicy zachwycali strojami, ale wśród elfów, jednorożców, księżniczek i rycerzy największe wrażenie wywarły dzieci ubrane w stroje m.in strażaków i policjantów.

Koniec roku szkolnego 2022/23 to jednocześnie rozpoczęcie nowego roku wraz z powrotem do harmonogramu zajęć żłobkowo-przedszkolnych, wznowieniem zajęć sensorycznych, logopedycznych, dogoterapii, , Małego Konstruktora, Artysty, Odkrywcy, a co za tym idzie ciekawych wycieczek przyrodniczych.