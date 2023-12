Pięściarz Wadim Konszewicz triumfował w Ciechocinku

Słupski Klub Bokserski Energa Czarni reprezentowało trzech zawodników. Z naszych najlepiej spisał się Wadim Konszewicz w kategorii wagowej do 67 kilogramów. Słupszczanin był w wybornej formie. Stoczył pięć zwycięskich walk, pokonując Irlandczyka, dwóch Ukraińców oraz dwóch Polaków.

Ten dorobek zapewnił Konszewiczowi pierwsze miejsce i zdobycie pucharu. Z kolei w wadze do 5O kg walczył Dmytro Zholonko, który najpierw stoczył dwa wygrane pojedynki z Irlandczykiem i Polakiem. Niestety, w finale już nie wystąpił z powodu kontuzji. Zholonko musiał się zadowolić drugą lokatą. Gorzej powiodło się Filipowi Sokołowskiemu w wadze do 70 kg. Słupski pięściarz wygrał pierwszą walkę, a w drugim pojedynku musiał przełknąć gorycz porażki i swój występ zakończył na eliminacjach. Słupskich zawodników do pucharowej rywalizacji przygotował trener Marek Pałucki, obecny prezes słupskiego klubu z ulicy Ogrodowej, w przeszłości znakomity pięściarz wagi superciężkiej. Fot. SKB Energa Czarni