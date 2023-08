Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23

Pijani kierowcy na Pomorzu. Oni jeździli po drogach pod wpływem alkoholu i nie tylko

Pomimo co raz większych restrykcji i co raz większych kar za przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu spora część kierowców nadal nie stosuje się do obowiązujących przepisów. Wielu z nich nadal prowadzi pojazdy nawet po odebraniu uprawnień.

Jazda po pijaku - co grozi złapanemu kierowcy pod wpływem?

zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila

obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą następujące kary:

grzywna,

ograniczenie wolności,

pozbawienie wolności,

środek karny w postaci zakazu kierowania od 3 do 15 lat,

świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne w wysokości nie mniej niż 5000 zł

Kierowanie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego z 2 promilami we krwi jest zatem niewątpliwie przestępstwem z art. 178a § kk. Za jazdę w w taką zawartością alkoholu we krwi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu na okres co najmniej 3 lat oraz obowiązek zapłacenia przez skazanego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. złotych bądź wyższej.