Pijany kierowca stracił samochód, który dzień wcześniej kupił

Długo nie nacieszył się nowo nabytym pojazdem 34-letni mieszkaniec Bytowa. Dzień po jego zakupie zaprosił kolegów do mieszkania, aby wraz z nimi „opić” samochód. W trakcie alkoholowego świętowania mężczyzna zaproponował gościom testową przejażdżkę swoim oplem, co spotkało się z aprobatą nietrzeźwych znajomych. Po kilku kilometrach kierowca został zatrzymany przez patrol bytowskich policjantów prewencji.

- Gdy funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny, okazało się, że ma on w organizmie ponad 2 promile alkoholu - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Tłumaczył on policjantom, że jego stan wynika z chwilę wcześniejszego „oblewania” zakupionego pojazdu, dodając, że ten został nawet przed jazdą symbolicznie polany szampanem. Mężczyzna zakończył świętowanie, gdyż z uwagi na stan nietrzeźwości nowo zakupiony pojazd został mu skonfiskowany. Ponadto 34-latek stracił prawo jazdy i wkrótce usłyszy zarzuty kierowania po alkoholu. Grozi mu za to kara nawet do 3 lat więzienia.