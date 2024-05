Piknik europejski z Trzema Falami. Słupsk ma co świętować! To 600 mln unijnych dotacji na 177 projektów

Powód do świętowania jest i to nie byle jaki - to 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Ale Słupsk też ma co świętować. W tym czasie miasto otrzymało ponad 600 mln zł unijnych dotacji na 177 różnych inwestycji. Opowiadała o nich Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami.

- Dwadzieścia lat w Unii Europejskiej Słupsk wykorzystał bardzo dobrze. Pozyskaliśmy w sumie ponad 600 mln złotych, a łączna wartość zrealizowanych projektów to ponad miliard złotych - mówi Justyna Pluta. - Łącznie tych projektów było 170. W nowej perspektywie, która już trwa na lata 2021-2027, mamy już kolejnych siedem zakontraktowanych, wiec mówimy już o 177 projektach. Były to projekty wszelakiego gatunku - infrastrukturalne, ale także ukierunkowane na kapitał ludzki, na podnoszenie kompetencji, na wsparcie mieszkańców w ich trudnościach codziennych, na usługi opiekuńcze. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to jest to choćby ring miejski, który został wybudowany w latach 2014-2015. To inwestycja za ponad sto trzydzieści milionów, z 85-procentowym dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Oprócz tego rewitalizacja, 50 wspólnot mieszkaniowych skorzystało ze środków unijnych na remont kamienic. Dalej jest to węzeł transportowy, rewitalizacja różnych parków, placów, podwórek, przebudowanie ich na nowo po to, aby były przyjazne dla użytkowników. To też termomodernizacja 39 obiektów użyteczności publicznej, tym samym podnieśliśmy efektywność energetyczną tych budynków, a jednocześnie przekłada się to na ekologię, bo mamy mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Wymieniliśmy też 3260 lamp oświetlenia ulicznego wymieniliśmy - też duże oszczędności roczne na konserwacji tych lamp. Tych inwestycji w mieście jest bardzo dużo. To ponad 14 km dróg - oprócz wspomnianego ringu, bulwary nad rzeką Słupią. Nie sposób ich wszystkich wymienić. To też projekty tzw. miękkie związane z edukacją, czy ponoszeniem kompetencji, pomoc seniorom, niepełnosprawnym, bardzo dużo usług społecznych - wymienia jednym tchem Justyna Pluta.