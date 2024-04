Plac Zwycięstwa wypełniły niebieskie parasolki. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Słupsku [ZDJĘCIA]

- Nie chodzi tylko o to, żeby się spotkać, ale o to, żeby porozmawiać o tym, jak wszyscy potrzebujemy akceptacji i zrozumienia. Każdy z nas ma jakieś deficyty, nie trzeba być w spektrum autyzmu, żeby borykać się z jakimiś wyzwaniami. Wszyscy jesteśmy różni i każdy z nas potrzebuje szacunku, akceptacji, empatii. Gdybyśmy wszyscy byli dla siebie dobrzy i wrażliwi na kwestie ważne społecznie, psychologowie i psychiatrzy mieliby na pewno mniej pracy. Takie jest przesłanie tego dnia autyzmu – mówiła Katarzyna Ożarek z Fundacji Progredi.

Instalacja z kolorowych parasolek pojawiła się również na ulicy Nowobramskiej, by na co dzień przypominać jak ważna jest akceptacja dla osób w spektrum autyzmu. W obchody Dnia Świadomości Autyzmu zaangażowały się również słupskie szkoły i przedszkola.

- Tym marszem chcemy powiedzieć, że ludzie w spektrum autyzmu żyją wśród nas i trzeba o tym głośno mówić. Ciągle jako społeczeństwo wiemy o tym niewiele. Takie marsze są doskonałą okazją do tego, żeby pielęgnować w sobie tolerancję, otwartość i szacunek dla drugiego człowieka. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Jest to świetna okazja do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, poznać dzieci z autyzmem, zobaczyć jak funkcjonują, dowiedzieć się czegoś na naszych informacyjnych stoiskach – zachęca Tomasz Dobrowolski, dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest od 2008 roku. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.