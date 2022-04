Play-off. King Wilki Morskie Szczecin kontra Sierleccy Czarni w hali Gryfia

Choć Czarni osiągnęli historyczny wynik i wygrali rundę zasadniczą - to wszystko to już piękna historia. Gra zaczyna się od nowa, a każda z ośmiu drużyn startuje z tego samego miejsca. Faza play - off dla wielu kibiców to po prostu kwintesencja basketu.

W tym sezonie Czarni grali z ekipą ze Szczecina ze zmiennym szczęściem. W pierwszym pojedynku na własnym parkiecie dość niespodziewanie przegrali 77:92. Słupszczanie rywalom zrewanżowali się natomiast w Szczecinie, gdzie po bardzo emocjonującej kocówce pokonali Kinga 77:74.

Drużyna ze Szczecina, jednak bardzo znacząco zmieniła się od ostatniego meczu z Czarnymi. Co prawda zmian kadrowych nie było wcale dużo, jednak z zespołu odszedł Stacy Davis - największa gwiazda nie tylko Wilków, ale też całych rozgrywek. Gra Kinga, co naturalne musiała ewoluować. Obecnie liderem ekipy prowadzonej przez Arkadiusza Miłoszewskiego jest Malachi Richardson, który w każdym ligowym meczu zdobywał średnio prawie 17 oczek. Bardzo ważnymi zawodnikami w rotacji Wilków są też Filip Matczak oraz Jakub Schenk, których dobra gra była jednym z najważniejszych czynników, które pozwoliły szczecinianom zdobyć w Gryfii dwa ligowe punkty w sezonie zasadniczym. Po odejściu Davisa więcej minut na parkiecie zyskał znakomicie w Słupsku znany Kacper Borowski (wychowanek drużyny z naszego miasta), który obecnie jest najważniejszym podkoszowym rywali Czarnych.

Czarni nagrodzeni

Warto jeszcze na chwilę wrócić do znakomicie rozgranego przez Czarnych sezonu zasadniczego. Ich wynik nie mógł przejść bez echa, a ich znakomita forma ma swoje odzwierciedlenie w wyróżnieniach. Najlepszym trenerem sezonu zasadniczego 2021//2022 został Mantas Cesnauskis, a do pierwszej piątki rozgrywek wybrany został rzucający słupszczan - Billy Garrett.

Początek pierwszego meczu tej serii już we wtorek - 19 kwietnia o godzinie 17:30 w słupskiej hali Gryfia. Mecz transmitowany będzie na antenie Polsatu Sport Extra.