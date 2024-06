Plażowanie pod okiem ratowników. W Ustce już działa jedno kąpielisko

Natomiast na plaży zachodniej w sezonie będzie strzeżony 200-metrowy odcinek, oddalony od falochronu zachodniego o około 620 metrów, z pełną obsadą ratowniczą na dwóch wieżach, a od strony wody na skuterze, także w godzinach 10-18. Ratownicy mają łączność radiową, w razie potrzeby udzielą pomocy medycznej. Strzeżone kąpielisko znajduje się na wysokości przedłużenia ulicy Kościelniaka. Sektor ten został zgłoszony został do programu Błękitna Flaga 2024.

Plaża wschodnia jest już częściowo strzeżona. 100-metrowy odcinek z jednym stanowiskiem ratowniczym działa od połowy czerwca, a po ścisłym sezonie - także do 15 września. W lipcu i sierpniu w godzinach 10-18 ratownicy będą strzec 400 metrów kąpieliska - po trzech na czterech stanowiskach ratowniczych z pełnym wyposażeniem.

Zarówno na plaży wschodniej, jak i zachodniej znajdują się relumy, czyli drogi dla niepełnosprawnych, seniorów, czy wózków dziecięcych. Będą też dostępne wózki amfibie do kąpieli pod okiem ratownika.

Wejście nr 31 - Ustka Zachód II prowadzi do sektora sportowego, na którym znajdować się będą boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej. Animatorzy z OSiR będą prowadzić zajęcia dla plażowiczów. W tym sektorze obowiązuje zakaz plażowania w obrębie boisk.

Woda w kąpieliskach co 14 dni jest badana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, a wyniki między innymi zamieszczane są na tablicach przy wejściach na plażę. Plaża sprzątana będzie gruntownie codziennie rano do godziny 9, a w razie konieczności również w godzinach popołudniowych. Bronowanie będzie odbywać się dwa razy w tygodniu, a przesiewanie maszyną do czyszczenia piasku raz na 3 tygodnie w zależności od intensywności obłożenia kąpielisk.

Na plaży należy przestrzegać regulaminu i zwracać uwagę na ostrzeżenia. Dotyczy to miejsc z zakazem kąpieli, miejsc niebezpiecznych, gdzie występuje tzw. czarny punkt, sztuczna rafa czy pale.

Baza WOPR znajduje się na plaży wschodniej 100 metrów od falochronu wschodniego. Dyżur pod telefonem 605 116 243. Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100. Natomiast nadzór nad kąpieliskami i plażą w granicach Ustki pełni pracownik OSiR Ustka - specjalista ds.plaż i kąpielisk Zbigniew Wiśniewski, tel. 530 682 638.