Pływanie. Docenili słupszczan, którzy w nagrodę pojadą na Cypr

Niedługo, bo od 9 do 10 kwietnia w Limassol (drugie pod względem wielkości miasto na Cyprze) odbędą się Międzynarodowe Zawody Pływackie Kadry Narodowej Juniorów Młodszych Multinations Youth Swimming Meet.

Startować będą zawodniczki urodzone w latach 2007-2008 oraz zawodnicy z roczników 2006-2007. W składzie reprezentacji Polski znalazły się dwie osoby z Towarzystwa Pływackiego Skalar Słupsk. To niezwykle utalentowany pływak Kacper Maksajda (2006) i jego ambitny szkoleniowiec Dariusz Grondziewski. Gratulujemy takiego wyróżnienia! Dla słupskiego pływaka będzie to pierwszy sprawdzian formy przez zbliżającymi się zmaganiami w prestiżowej imprezie Polish Open w Łodzi (te zawody zaplanowane są od 30 kwietnia do 3 maja). Z Cypru K. Maksajda prosto pojedzie do Olsztyna, gdzie uczestniczyć będzie w zgrupowaniu przygotowawczym. Ze stolicy Warmii i Mazur utalentowany skalarowiec uda się na łódzką pływalnię. Życzymy powodzenia!