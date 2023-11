Po dachowaniu nietrzeźwy pieszo uciekał przed policjantami

Policjanci otrzymali zgłoszenie o dachowaniu na trasie Nożyno – Kleszczyniec przy drodze wojewódzkiej. Jak przekazali świadkowie, pomogli wyjść z pojazdu mężczyźnie, a gdy zaczęli wzywać służby, ten zaczął być agresywny i uciekł z miejsca pobliskim polem. Po tej informacji funkcjonariusze natychmiast zaczęli penetrację pobliskiego terenu. Nagle zauważyli człowieka, który na widok radiowozu zaczął biec. Policjanci ruszyli w pieszy pościg za mężczyzną i zatrzymali go. Wyczuwalny był od niego zapach alkoholu i nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania ledwo utrzymując się na nogach. Po chwili rozmowy przyznał mundurowym, że to on kierował pojazdem, lecz z uwagi na śliską nawierzchnię stracił panowanie i dachował.

Po przebadaniu 51-latka alkotesterem okazało się, że ma on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do jednostki, gdzie policjanci wykonali dodatkowe badania trzeźwości.

Kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy i wkrótce za swój czyn odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.