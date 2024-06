"Pociąg Marzeń" nadjeżdża, by pomóc Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Marynarza Polskiego w Damnicy Maja Czech

Pociąg Marzeń ponownie wyrusza z kolejną edycją akcji charytatywnej. Do naszej lokomotywy pomocy warto się przyłączyć z wielu powodów. To dzięki właśnie dzięki wspierającym nas firmom i stowarzyszeniom, podopieczni fundacji będą mieli szansę wyjechać na niezapomnianą wycieczkę. Dołącz się do pociągu i działajmy razem dla dzieci!