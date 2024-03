Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 25.03.2024

Decydując się na zakup zwierzęcia, trzeba mieć świadomość, że wiąże się to z różnymi dodatkowymi opłatami. Oczywiście zakup jedzenia, zabawek czy też szczepienia nie są zaskoczeniem, ale opłata za to że nasz czworonóg mieszka z nami to już tak. Najbardziej znaną opłatą jest podatek od psa. Nie wszyscy wiedzą jednak, że może dotyczyć to również kota.

Podatek od kota w 2024 roku. Kto musi zapłacić i ile?

Podatek od kota to opłata, którą trzeba uregulować za zwierzaka. Za obrót zwierzętami trzeba odprowadzić daninę o czynności cywilnoprawnych. Sytuacja taka ma również miejsce przy zakupie nieruchomości czy też samochodu.

Obowiązek dotyczy zakupu kociaka w Polsce jak i za granicą. Czas jaki mamy na opłacenie podatku w urzędzie skarbowym wynosi 14 dni od daty dokonania zakupu. Przykładowo, jeśli kupimy kota za kwotę powyżej 1 tys. złotych, to musimy odprowadzić podatek w wysokości 2 procent ceny zwierzaka.