Poderżnięcie gardła w Szczypkowicach. Wyrok 12 lat więzienia prawomocny

Oskarżony przyznał się do zabójstwa, ale w śledztwie podawał, że zranił pokrzywdzonego stojąc przed nim. Natomiast według opinii sądowo-medycznej śmiertelna rana musiała być zadana, gdy sprawca stał za ofiarą, odchylił jej głowę do tyłu i przeciągnął nożem po szyi.

Do zbrodni w Szczypkowicach w gminie Główczyce doszło 21 stycznia 2023 roku. Sprawę prowadziła Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która oskarżyła 60-letniego obecnie Zygmunta P. o zadanie 72-letniemu Stanisławowi Ś. pięciu ciosów nożem. Oskarżony pociął ofierze twarz i szyję, a jedna z ran szyi okazała śmiertelna. Pokrzywdzony miał przecięte tętnice i żyły szyjne, górne drogi oddechowe i niemal całkowicie przeciętą ścianę przełyku. To spowodowało masywny krwotok i gwałtowną śmierć Stanisława Ś.

Wyrok ten zaskarżył obrońca, domagając się obniżenia kary. Jednak we wtorek 3 września Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, że sąd pierwszej instancji wydał właściwy wyrok, a kara – i tak orzeczona w dolnych granicach zagrożenia – jest adekwatna do czynu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził, że wszystkie okoliczności łagodzące wziął już pod uwagę Sąd Okręgowy w Słupsku. Zygmunt P. przebywa w areszcie. Nie był obecny na ogłoszeniu wyroku.

Sąd uznał, że Zygmunt P. jest winny zabójstwa Stanisława Ś. i wymierzył mu karę 12 lat więzienia, biorąc pod uwagę to, jak pokrzywdzony traktował oskarżonego, który nie miał środków do życia. Mimo że morderstwo było okrutne, bo głowa ofiary została prawie odcięta, sąd wziął pod uwagę fakt, że pokrzywdzony wcześniej znieważał i uderzył oskarżonego. Jednak zadośćuczynienia sąd nie zasądził, bo wniosek był za późno złożony, a poza tym pokrzywdzony też miał swój udział w zdarzeniu, przyczyniając się do powstania konfliktu.

W domu Stanisław Ś. nie był zadowolony z pracy Zygmunta P. Miał pretensje, że nie napalił w drugim pokoju, że nie przygotował posiłku, że nie umył talerzy. Dogryzał mu z tego powodu, a po wypiciu alkoholu Andrzej G. wysłał Zygmunta P. do sklepu po kolejne piwa oraz wino. Na zakupy dał mu 20 złotych. Gdy Zygmunt P. był w sklepie, Andrzej G. i Stanisław Ś. rozmawiali o tym, że Zygmunt P. nie dołożył się do kupna wódki, którą wypił wspólnie z Stanisławem Ś., co bardzo zdenerwowało godpodarza. Po powrocie Zygmunta P. ze sklepu dodatkowo Stanisława Ś. zdenerwowało to, że ten pierwszy nie rozliczył się z reszty za alkohol.

Gdy około godziny 20 Andrzej G. wyszedł z mieszkania, Stanisław Ś. kłócił się z Zygmuntem P., a nawet odgrażał się, że go zabije. Uderzył go w twarz. Wtedy Zygmunt P. chwycił za nóż i zadał najpierw cztery ciosy Stanisławowi Ś. w twarz i szyję, a następnie stanął za Stanisławem Ś., odciągnął mu głowę do tyłu i poderżnął mu gardło. Stanisław Ś. upadł na podłogę i się wykrwawił.