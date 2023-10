Podopiecznie warsztatów z Bytowa zrobili kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie (WIDEO)

Warsztaty uczą życia

Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Terapia dla nich jest prowadzona w sześciu pracowniach pod kierunkiem terapeutów, psychologa i rehabilitanta. Każda z sześciu pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Jest stolarska, ogrodnicza, rękodzieła artystycznego, tkacko-dziewiarska, plastyczna oraz komputerowo-poligraficzna. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie (uczestników do placówki przywozi i odwozi samochód wynajmowany przez WTZ - przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

I to właśnie w tych pracowniach uczestnicy przez kilka tygodni przygotowywali kompozycje nagrobne. Praca szła pełną parą. Niepełnosprawni wykonali blisko sto stroików. A efekt ich prac zachwyca.