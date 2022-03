Pół tysiąca dzieci z Ukrainy w słupskich szkołach

Oficjalnie grupa ukraińskich uchodźców w Słupsku to 425 osób. Są to ludzie, którzy korzystają z pomocy udzielanej im bezpośrednio przez ratusz. Realna liczba nie jest znana. Według ostrożnych szacunków Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku może przebywać od 1,5 do 2 tys. Ukraińców, którzy to tu szukają schronienia przed wojną. W zdecydowanej większości to kobiety z dziećmi. Tych ostatnich jest co najmniej pół tysiąca. Mniej więcej tyle też wniosków spłynęło do dyrektorów szkół. Najwięcej, bo aż 329 do podstawówek, 131 do przedszkoli i 95 do szkół ponadpodstawowych. Przyjęto odpowiednio 110 nowych wychowanków przedszkoli, 303 uczniów do szkół podstawowych i 56 do ponadpodstawowych. W przypadku pozostałych procedury są w toku.

- Sytuacja jest dynamiczna - przyznaje Anna Sadlak, dyrektor Wydziały Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. - Dzieci i młodzież kierujemy do szkół po uzgodnieniu z dyrektorami. Na chwilę obecną dysponujemy miejscami, szczególnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wiemy, że część z nich pobiera edukację zdalną z Ukrainy.