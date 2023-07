Pół wieku temu w słupskim „Medyku”. Czepkowanie w blasku Eskulapa [ZDJĘCIA]

Poszukiwanie monografii słupskich szkół medycznych i ich absolwentów to zajęcie skazane raczej na niepowodzenie, a w najlepszym wypadku na długotrwałe wertowanie archiwów pozostających gdzieś w zapomnieniu. Dlatego korzystamy do własnych wspomnień i publikacji sprzed pół wieku. Ta najstarsze są połowy lat 60 minionego stulecia, kiedy na przykład „Medyk” i „Mechanik” miały się ku sobie. Kto w tamtych czasach się uczył w 5-letnim typowo męskim Technikum Mechanicznym przy ul. Niedziałkowskiego zapewne pamięta, że do „Medyka” często się chodziło na spotkania i zabawy wszak tam były fajne dziewczyny.

We wrześniu 1973 roku autor jeszcze jako korespondent „Głosu Słupskiego” (poprzednik „Głosu Pomorza”) natrafił w „Medyku” na uroczystości utrwalone na wielu zdjęciach. Były to czepkowanie uczennic i ich ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystości te zbiegły się z pożegnaniem absolwentek „Medyka”, które w tym samym dniu otrzymały dyplomy ukończenia szkoły, zdobyły uprawnienia pielęgniarek lub położnych i uroczyście przywdziały czepki z czarnymi lub czerwonymi przepaskami. Odbywało się to w rodzinnej atmosferze, wszak „Medyk” gościł rodziców pielęgniarek. Wszyscy biesiadowali przy stołach zastawionych łakociami, zwiedzali sale wykładowe i internat. Rozstania nauczycielek zawodu z absolwentkami były wzruszające, nawet łzawe. Co ciekawe, nigdzie nie było czuć papierosów, ani nie widziano niedopałków, a co poza tą szkołą nie było zwykłą codziennością.