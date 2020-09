Policja ustala okoliczności śmiertelnego wypadku koło Możdżanowa

Słupska policja apeluje o ostrożność i rozsądek na drodze. - Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego jest poważnym zagrożeniem dla wszystkich uczestników - informuje sierż. sztab. Monika Sadurska, oficer prasowy tutejszej policji. - Pamiętajmy, że pośpiech jest złym doradcą, zwracajmy uwagę na ograniczenia prędkości i pamiętajmy o dostosowaniu jej do panujących warunków na drodze.

Policjanci pod nadzorem prokuratora z udziałem technika kryminalistyki sporządzili oględziny pojazdu i samego miejsca. Standardowo wykonano szkic sytuacyjny, zrobiono zdjęcia i zabezpieczono ślady. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Zebrany w nocy materiał dowodowy ma posłużyć do dalszych pozostałych ustaleń dotyczących niejasnych okoliczności.

Tylko lipcu w sierpniu słupscy policjanci pracowali przy 27 wypadkach drogowych. Jedenaście z nich miało miejsce w Słupsku, pozostałe na terenie powiatu. Niestety w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły dwie osoby, a 39 zostało rannych. Przypomnijmy, że w połowie sierpnia na trasie między Bobrownikami w kierunku Starej Dąbrowy. 36-letni obywatel Ukrainy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Poniósł śmierć na miejscu. Jego 13-letnia córka zmarła w szpitalu.

- Warto zdjąć nogę z gazu, prędkość dostosować do panujących warunków na drodze, do naszych umiejętności - podkreśla sierż. Sadurska. - Przypominam o zasadach szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Zadbajmy o to, by dzieci były przewożone w fotelikach ochronnych i pamiętajmy o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Piesi niech pamiętają o korzystaniu z elementów odblaskowych.

Policja już drugi rok z rzędu publikuje na swoich stronach internetowych Mapę Wypadków Drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Tylko ostatniej doby w różnych miejscach kraju odnotowano ich kilkanaście. W sumie na okresie tegorocznych wakacji śmierć w wypadku drogowym poniosło 437 osób.