Policjanci pomagają dzieciom bezpiecznie dotrzeć do szkół.

1 września rozpoczął się rok szkolny. Od tego dnia nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli czuwają policjanci. Funkcjonariusze zwracają uwagę na wykroczenia popełniane przez kierowców, a w szczególności na niewłaściwe zachowanie wobec pieszych. Sprawdzają także czy samochody są wyposażone w odpowiednie urządzenia do przewożenia dzieci.

„Bezpieczna droga do szkoły” jest także akcją, w trakcie której policjanci odwiedzają uczniów w szkołach. Funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną, a także dzielnicowi i policjanci ruchu drogowego rozpoczną cykl spotkań z najmłodszymi uczniami. Będą rozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze, przechodzenia przez pasy, noszenia odblasków i innych sytuacji związanych z bezpieczeństwem podczas drogi do szkoły i powrotu z niej do domu.

Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach szkół i przejść dla pieszych. Najmłodsi uczniowie zaaferowani rozpoczęciem nauki w szkole mogą nieostrożnie wejść na jezdnię.