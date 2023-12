Policyjne mikołajki w Słupsku. O bezpieczeństwie w czasie zabaw na śniegu

W środę z samego rana do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpłynęło zgłoszenie podobno od Świętego Mikołaja, który uszkodził sanie, utknął w okolicach Słupska i niestety musiał zakończyć wyprawę. Szybko jednak znalazł pomocników.

- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku pomogli Świętemu Mikołajowi, któremu popsuły się sanie i nie miał on możliwości dostarczenia prezentów do kilku słupskich przedszkoli. Z pomocą ruszyli dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Słupsku oraz policjantka ruchu drogowego, którzy przejęli od Świętego Mikołaja wszystkie prezenty i zgodnie z jego instrukcjami bezpiecznie dostarczyli je do zniecierpliwionych dzieci - informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Wizyty w przedszkolach funkcjonariusze wykorzystali również na rozmowy z dziećmi.

Pogadanki dotyczyły między innymi bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie spędzać czas na podwórku i uczestniczyć w zimowych zabawach.