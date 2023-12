Pomoc medyczna w czasie świąt. Lekarze rodzinni nie pracują. Gdzie szukać pomocy?

Gdy w czasie świąt rozłoży nas choróbsko, najlepiej skorzystać z usług placówki, która ma podpisaną z NFZ umowę na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Funkcjonują one od godziny 18.00 do godziny 8.00 następnego dnia w dni powszednie oraz przez całą dobę w weekendy i święta. Wizyt w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie trzeba rezerwować, niepotrzebne jest też skierowanie. Nie obowiązuje również rejonizacja, co oznacza, że będąc nawet na wyjeździe, w gościach u rodziny, taka placówka musi nas przyjąć.

Kiedy nas przyjmą?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach jak podstawowa opieka zdrowotna. W ramach tej opieki dyżurujący lekarz może udzielić porady w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych w miejscu zamieszkania lub pobytu. Podobnych świadczeń udzielają tam również pielęgniarki.