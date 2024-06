Poniosło 16-latka! Zabrał kluczyki od motoroweru i pojechał. Miał pecha, bo zatrzymała go policja

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej, na ul. Sychty w Bytowie, kierującego motorowerem peugeot. W trakcie rozmowy młody mężczyzna przyznał, że nie posiada żadnych uprawnień do kierowania jednośladem, dodając, że nie wiedział, że nie może się nim poruszać. Z uwagi na to, że kontrolowany nie był pełnoletni na miejsce przyjechała jego matka. Zaskoczona przekazała funkcjonariuszom, że nie wiedziała, że syn pod jej nieobecność zabrał kluczyki i wyruszył w drogę.

Wkrótce sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym i nieletnich.

- Pamiętajmy, że kierowanie pojazdem mechanicznym bez odpowiedniego przygotowania i znajomości przepisów może spowodować poważne konsekwencje dla nas samych oraz innych uczestników ruchu. Tylko odpowiednie szkolenie przygotuje nas do bezpiecznego poruszania się po drodze - przypomina policja.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego to odpowiedzialność wymagająca odpowiedniej wiedzy, umiejętności i znajomości przepisów. Brak odpowiedniego przygotowania może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zagrażających zarówno kierowcy, jak i innym uczestnikom ruchu.