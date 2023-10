Poplenerowa wystawa „Woda” w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Bezbarwna, a jednak widzimy jej różne kolory. Jest postrzegana w nieskończonej ilości barw jako swoiste lustro odbijające to co znalazło się poza jej powierzchnią jak i bywa w niej zawarte. Suma zasad zjawisk optycznych. Zmiennokształtna, formująca różne tekstury, faktury, we współistnieniu choćby z wiatrem.

Jest swoistym arche kultury. Była pojmowana jako prasubstancją – osnowa świata – z pierwotnego praoceanu wyłaniał się świat. Znalazła swoje miejsce w opowieściach, wierzeniach i obrzędach. Jest elementem mitów o stworzeniu świata, jako geneza wszelkiego bytu i fundament świata. Jest interpretowana jako jeden z żywiołów. Symbolizuje żywotność, płodność i oczyszczenie. Ma również swoje ciemne znaczenia, postrzegana jako żywioł groźny, złowrogi i destrukcyjny. Jest dwuznacznością, która z jednej strony jest życiem, a z drugiej – potrafi je również odebrać. Odpowiedzialna za życie i śmierć dostatek plonów lub głód.”