Pościg, blokada, kolczatka i zatrzymanie z użyciem psa! Policja w Bytowie się szkoli

Policja się szkoli. Symulowany pościg za przestępcą

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności organizacji, zastosowania właściwych procedur i prowadzenia pościgów w rzeczywistych warunkach.

- W działania zaangażowana była również Straż Leśna Nadleśnictwo Bytów, Lasy Państwowe, która wspierała w działaniach policjantów - podkreśla Dawid Łaszcz. - Tego typu akcje to okazja do wymiany między innymi doświadczeń między służbami. Wnioski i uwagi z prowadzonych ćwiczeń to cenny materiał szkoleniowy, a także przygotowanie do realnych działań, które mogą wydarzyć się w przyszłości.