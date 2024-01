Poseł pyta ministra o wsparcie dla Uniwersytetu Pomorskiego

- Słowa pana ministra nie są odpowiedzią na potrzeby słupskiej uczelni, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwijała i korzystała z szerokiego wsparcia finansowego ze strony rządu. Harmonijna współpraca środowiska akademickiego i lokalnej społeczności pozwoliła uzyskać bardzo dobre efekty, czego efektem było m. in. przekształcenie Akademii Pomorskiej w Uniwersytet Pomorski - komentuje Piotr Müller, poseł na Sejm RP.

Na początku grudnia 2023 r. Piotr Müller, poseł na Sejm RP zwrócił się z trzema konkretnymi pytaniami do ministra nauki Dariusza Wieczorka. Dotyczyły one:

Piotr Müller uważa, że z odpowiedzi ministra nauki nie wynika nic konkretnego. Poza opisem prawnej procedury utworzenia studiów na kierunku lekarskim można w niej przeczytać m. in. że „ewentualne ustanowienie programu wieloletniego dla jednej uczelni prowadziłoby do sytuacji, w której wielkość środków, o które ubiegają się wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zostałaby znacząco uszczuplona”.

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój słupskiej uczelni. W ubiegłym roku Akademia Pomorska w Słupsku przekształciła się w Uniwersytet Pomorski. Jak zauważa Piotr Müller, to ogromy impuls rozwojowy dla całego regionu i ogromna szansa dla młodych ludzi. Wspólna praca całego środowiska akademickiego oraz lokalnej społeczności przy znaczącym wsparciu finansowym umożliwiła uzyskanie właściwych efektów.