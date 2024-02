Potężny protest rolników w Bytowie. Dołączyli pszczelarze, myśliwi i firmy transportowe

Już rano rolnicy z całego powiatu bytowskiego spotkali się na nieczynnej żwirowni przy drodze krajowej nr 20 w Mądrzechowie. Tuż po godzinie 11 korowód ciągników rolniczych, maszyn, a także ciężarówek ruszył w kierunku Bytowa. Protestujący w bardzo wolnym tempie przejechali ulicami: 1 Maja, Sikorskiego, Kochanowskiego, Prostą do drogi wojewódzkiej 209, Drzymały, Dworcową, Sucharskiego do drogi 212, a następnie ul. Sucharskiego, Wolności, ponownie 1 Maja i skierowali się w kierunku rynku, gdzie zorganizowano pikietę. Do nich dołączyli myśliwi oraz firmy transportowe.

Nie ma reakcji rządu

- To nasz drugi protest w Bytowie - mówi Jarosław Bieliński, rolnik z Karwa w gm. Czarna Dąbrówka. - Ale skala niezadowolenia rolników jest bardzo duża, wręcz niewyobrażalna. - Po pierwszym naszym proteście liczyliśmy, że nastąpi jakiś ruch ze strony rządu, ze strony władz. Z ust naszego premiera nie padło ani jedno zdanie, które w jakiś sposób uspokoiłoby nas rolników. A wystarczyłoby powiedzieć: słuchajcie, wstrzymajcie się z protestami, dajcie nam chwilę, zrobimy co możliwe, aby sprawę załatwić. Nikt tego nie powiedział. Tak jakbyśmy w ogóle nie istnieli. Jest nam bardzo przykro, że zmuszają nas, żebyśmy nasze postulaty, przedstawiali tutaj i utrudniali życie mieszkańcom, aby dotrzeć do rządu. Pierwszy protest był formą przejazdu, dziś już rolnicy chcą blokować miasto. Teraz z nami są myśliwi i branża transportowa. Powiedzieli jasno: nie ma Was, nie ma nas.