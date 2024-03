Pożar strawił ich dobytek życia, straciły dach nad głową. Słupszczanki potrzebują wsparcia

- Natalia i jej mama Krystyna to niezwykle życzliwe, pomocne i uśmiechnięte kobiety, zawsze pierwsze, kiedy ktoś potrzebował wsparcia. Teraz to one i ich rodzina (5-letnia córeczka oraz 90-letnia babcia) znajdują się w potrzebie, a my, jako społeczność, możemy wesprzeć ich w tym trudnym czasie. Pożar zaczął się w pracowni poligraficznej, zabrał ich jedyne źródło dochodu. Firma Taja, obecna na słupskim rynku od ponad 40 lat została doszczętnie spalona, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Na pewno wielu z was ich zna i dla wielu z was robili fantastyczną reklamę – opowiada pani Małgorzata, przyjaciółka rodziny.

Najważniejsze potrzeby to odbudowa domu i przywrócenie działalności agencji reklamowej, która jest dla rodziny życiem i pracą. Liczy się każda złotówka, ale nie tylko. Wsparciem jest również przesłanie dalej lub udostępnienie linka w swoich mediach społecznościowych.