Pożar w Rokicinach. To mogło być zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem!

- Zgłoszenie do nas wpłynęło po godzinie piątej - mówi Fryderyk Mach, komendant straży pożarnej w Bytowie. - Do gaszenia ognia wysłano osiem zastępów straży pożarnej. Na miejscu okazało się, że pali się budynek gospodarczy, murowany, kryty blachą. W przylegającym budynku także paliła się elewacja. Z informacji uzyskanych od osób postronnych nie wynikało, aby w środku miał się ktoś znajdować. Natomiast podczas przeszukiwania obiektu i dogaszanie pozostałości pożarowych znaleziono ciało człowieka.

Potworna zbrodnia na kaszubskiej wsi

- Na tę chwilę mogę powiedzieć, że zatrzymano trzy osoby: dwóch mężczyzn i kobietę - potwierdza Patryk Wegner, prokurator rejonowy z Lęborka, który nadzoruje śledztwo. - W dalszym ciągu trwają intensywne czynności prokuratury. Zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem co do dwóch podejrzanych. Jeden z nich przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył szczegółowe wyjaśnienia, drugi nie.

Mieszkańcy są w szoku

Mieszkańcy niemal całej gminy Czarna Dąbrówka są wstrząśnięci. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że jeden z zatrzymanych to właściciel gospodarstwa zajmującego się hodowlą bydła i sprzedażą mięsa.

- To bardzo zadbane gospodarstwo - mówią sąsiedzi. - Właściciel jest bardzo agresywnym i porywczym człowiekiem. Źle traktował pracowników, a nawet żonę. Miał zatarg z tym pracownikiem z Ukrainy, chodziło o jakieś pieniądze. Z tego co słyszałem, miał najpierw go zabić, a potem odciął mu rękę. Ludzie mówią, że miał go pociąć i spalić. Gdy to mówię, aż mam ciarki...