Poznała sławy i ich historie. Danuta Rogalska napisała książkę i opowie o niej w kobylnickiej bibliotece

O książce:

„Oni i ja – najwybitniejsi w moim życiu" – to książkowy debiut Danuty Rogalskiej z Koszalina, która tak w jednym zdaniu zamieszczonym na tytułowej stronie określiła to, co czytelnik znajdzie na stronach książki: „Moje spotkania z najlepszymi i najwybitniejszymi ludźmi w tym dziwnym, nietypowym dla przeciętnego człowieka świecie kultury.” Książka zadedykowana jest córce Monice, wnuczce Leili, oraz tym wszystkim niezwykłym ludziom, których autorka spotkała na swojej drodze. Zanim Danuta Rogalska rozpoczęła tą swoją nietuzinkową przygodę z tymi najlepszymi i najwybitniejszymi, pracowała m.in. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie jako kierowniczka w biurze organizacji widowni. To tam poznała znanego reżysera – Tomasza Zygadłę, od którego wszystko się zaczęło. Potem były wizyty w Warszawie, które wraz z upływem czasu skutkowały tym, że grono wybitnych ludzi, których poznawała wciąż się powiększało. Dzięki swojej pracy i determinacji w swoich działaniach szybko stała się osobą rozpoznawalną w tym twórczym środowisku. Ze strony różnych instytucji padały prośby i życzenia, a ona krok po kroku realizowała je. I właśnie w towarzystwie tych najwybitniejszych odwiedzała wiele różnych miejsc na terenie całej Polski. Były to szkoły, biblioteki, domy kultury, zakłady karne. Na stronach książki autorka opisuje najciekawsze historie, które współtworzyła. Pośród znanych, opisanych osób są, takie nazwiska jak: Jerzy Kamas, Michał Bajor, Artur Barciś, rodzina Damięckich, Paweł Deląg, Jarosław Jakimowicz, Kazimierz Kaczor, Emilian Kamiński, Laura Łącz, Piotr Machalica, Wojciech Malajkat, Jan Nowicki, Marian Opania, Cezary Pazura, Katarzyna Skrzynecka, Dorota Stalińska, Karol Strasburger, Jan Wieczorkowski, Zbigniew Zamachowski, Wiktor Zborowski, Cezary Żak. Autorka wymienia także takich artystów, jak: Jerzy Bończak, Zofia Merle, Dariusz Kordek, Bożena Dykiel, Olaf Lubaszenko, Teresa Lipowska, Andrzej Nejman, Małgorzata Potocka, Magda Stużyńska, Michał Żebrowski, Magdalena Zawadzka, Edyta Jungowska, Paweł Wawrzecki, Joanna Trzepiecińska. Istotnym walorem książki jest rozdział „Oni – Ci najwybitniejsi o mnie”, w którym znajdują się teksty o autorce (opatrzone w większości autografem) napisane przez takich twórców, jak: Michał Bajor, Mateusz Damięcki, Kazimierz Kaczor, Laura Łącz, Dorota Stalińska, Wiktor Zborowski. „W mojej galerii” – to kolejna część książki, w której znajdują się zdjęcia, na których czytelnik będzie miał możliwość rozpoznać takich artystów, jak: Janusz Anderman, Dariusz Kordek, Olaf Lubaszenko, Zofia Merle, Andrzej Nejman, Radosław Pazura, Joanna Trzepiecińska, Paweł Wawrzecki, Elżbieta Zającówna. Całość, poprzedzona słowem wstępnym napisanym przez autorkę, wzbogacona jest dużą ilością czarno-białych zdjęć będących pamiątką wielu niezwykłych chwil.

(źródło: http://www.krywaj.pl)