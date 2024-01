Pozycjonowanie pomoże Twojej firmie w rozwoju. Dlaczego inwestycja w SEO ma sens?

Masz stronę WWW swojej firmy, prowadzisz biznes lokalny, sklep internetowy, posiadasz witrynę, która stanowi wizytówkę Twojej działalności? Serwis ten nie przynosi Ci jednak żadnych profitów? Nie jest odwiedzany przez internautów, nie otrzymujesz z niego zapytań od zainteresowanych ofertą? Sposobem na rozwiązanie Twojego kłopotu może być inwestycja w SEO. Widoczność strony firmowej jest ważna. Twoi potencjalni klienci korzystają z Google Założenie strony WWW to dopiero początek drogi zmierzającej do pozyskania klientów z internetu. Początkowo witryna w sieci jest anonimowa. Nikt nie wie o jej istnieniu poza Tobą, współpracownikami i bliskimi. Dopiero dzięki działaniom marketingowym może ona zacząć notować odwiedziny. Jednym ze sposobów na pozyskiwanie ruchu są wyniki organiczne (naturalne) Google i działania zmierzające do osiągnięcia wysokich pozycji, czyli SEO – Search Engine Optimization. Pozycjonowanie pomoże potencjalnym klientom znaleźć Twoją stronę w Google Dzięki takiej kampanii Twoja strona zacznie być widoczna w wynikach wyszukiwania na frazy, które najlepiej opisują Twój biznes. To spowoduje, że zaczną ją odwiedzać internauci, których interesują takie produkty i usługi, które oferujesz. W Polsce pozycjonowanie stron obejmuje przede wszystkim optymalizację pod wyszukiwarkę Google. Dlaczego?

Jej popularność w naszym kraju nie słabnie od lat. Według danych gs.statcounter.com z maja 2021 roku miała ona ponad 95 proc. udziału w rynku. Biorąc pod uwagę, że liczba korzystających z sieci w Polsce znacznie przekracza 28 mln, oznacza to, że poprzez Google możesz dotrzeć do ponad 25 mln internautów. Oczywiście zainteresowanie danymi produktami czy usługami zależy od branży, ale nie zmienia to faktu, że do zdecydowanej większości Twojej grupy docelowej możesz trafić dzięki tej wyszukiwarce. Im większa widoczność Twojej strony, tym teoretycznie jesteś w stanie pozyskać więcej klientów, dlatego warto inwestować w SEO i stale rozwijać witrynę. To może Ci szybko przynieść profity.

Pozycjonowanie pozwoli ulepszyć Twoją witrynę Dzięki pozycjonowaniu odniesiesz wiele korzyści. Na początku należy przeprowadzić audyt strony. Trzeba ocenić, jakie jej elementy wymagają modyfikacji, aby dostosować witrynę do algorytmu Google. Pozycjonowanie składa się z wielu etapów działań i analiz Zakres prac może być przeróżny – możliwe nawet, że w przypadku danego serwisu niezbędna ilość zmian będzie tak duża, że bardziej opłacalne będzie założenie nowej strony, bazującej na nowoczesnym i spełniającym obecne standardy systemie CMS. Najczęściej jednak witryna po prostu potrzebuje optymalizacji, takiej jak.:

Poprawa szybkości ładowania serwisu.

Wdrożenie certyfikatu SSL, czyli bezpiecznego połączenia pomiędzy urządzeniem internauty a stroną WWW.

Zmiany w meta tagach, czyli w tytule i w opisie strony głównej i podstron.

Wprowadzanie opisów do obrazków, modyfikacja ich rozmiaru, a także nazw plików.

Dostosowanie treści do słów kluczowych, które najlepiej opisują Twój biznes.

Wprowadzenie linkowania wewnętrznego, tj. odnośników prowadzących do poszczególnych podstron serwisu w artykułach, opisach produktów czy też w ofercie.

Sprawdzenie wewnętrznej i zewnętrznej duplikacji treści, tzn. czy ten sam content nie jest wykorzystywany wielokrotnie na stronie czy też używany w innych serwisach.

Zadbanie o treść – wprowadzenie nagłówków, wypunktowań, menu z kotwicami, tak, aby content był atrakcyjny zarówno dla robota Google, jak i dla użytkowników. To tylko wybrane zmiany, które przeprowadzane są w ramach optymalizacji. Dzięki nim witryna będzie spełniać wymagania algorytmu Google, stanie się nowoczesna, będzie korzystać z technologii, których zastosowanie jest współcześnie niezbędne.

Usługi SEO to tworzenie treści i promocja w serwisach internetowych Obecnie SEO składa się z kilku niezbędnych działań – optymalizacji, link buildingu i copywritingu. Czynnikiem, który wpływa na pozycję Twojej witryny są linki, które do niej prowadzą i zostały umieszczone w innych serwisach. Znaczenie ma nie jak największa ich liczba, lecz ich jakość – kilka takich odnośników może przynosić lepsze rezultaty niż ich setki dodane na stronach, które mają słabą reputację w Google. Nawet jeśli Twoja witryna będzie idealnie dopracowana, to nie uzyska dobrej widoczności, jeżeli nie zadbasz o link building. Kolejnym niezbędnym elementem jest copywriting, czyli w zasadzie co?

Zobacz na czym polega content marketing – marketing treści: https://performancemedia.pl/oferta/content-marketing/ W tym przypadku chodzi o rozwijanie contentu – nie tylko na Twojej stronie, ale również poza nią. Na witrynę powinny trafiać zoptymalizowane opisy produktów, artykuły, poradniki, newsy i nie tylko. Natomiast na stronach zewnętrznych warto publikować wpisy gościnne i sponsorowane. Takie treści mogą być sposobem na pozyskanie wartościowych linków, ale również pozwolą budować rozpoznawalność marki i bezpośrednio przełożą się na sprzedaż. Załóżmy, że opublikujesz tekst w popularnym serwisie lokalnym. Dzięki temu wielu zainteresowanych dowie się o Twojej marce, a część z nich być może stanie się Twoimi klientami. Google lubi unikalny, wysokiej jakości content, a także strony, które są wciąż rozwijane pod względem treści. Przekładać się to może w ich przypadku na coraz lepszą widoczność.

Pozycjonowanie to inwestycja, która się opłaca Nie traktuj SEO jako dodatkowego kosztu, lecz jako inwestycję, która zwróci Ci się z nawiązką. Po rozpoczęciu działań, wdrożeniu optymalizacji, strona powinna z tygodnia na tydzień zyskiwać coraz lepszą widoczność. Będzie się to przekładać na pierwsze frazy w TOP10 wyników, a dalej – na ruch i klientów. Wraz z rozwojem kampanii będziesz pozyskiwać z sieci coraz więcej odwiedzin – z miesiąca na miesiąc efekty SEO będą coraz lepsze. Sprawdź cennik pozycjonowania stron: https://performancemedia.pl/oferta/pozycjonowanie-stron-cennik/ Czy warto zainwestować w SEO? Zdecydowanie tak. Wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania Google może być przełomowym krokiem w rozwoju Twojej działalności. Odkryj więcej artykułów w temacie pozycjonowania stron i sklepów internetowych: Chcesz więcej klientów z Internetu? Dlaczego powinieneś zainwestować w SEO? Czego brakuje Twojej stronie internetowej, aby wyświetlała się wyżej w Google?

