Praca ich pasją. Awanse nauczycieli szkół średnich z powiatu bytowskiego (ZDJĘCIA)

Nie zabrakło dyskusji dotyczące ich zawodu. Bez trudu dało się wyczuć pasję, radość i satysfakcję z pełniącej pracy. - Jest to ciężka ale praca dająca ogromną satysfakcję - mówiła Nina Czech odnosząc się do specyfiki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Mówiły też o tym pozostałe nauczycielki z SOSW oraz Michalina Wiśniewska z ośrodka w Tursku mówiąc: - Piękną chwilą jest moment, gdy wchodząc do budynku ośrodka zauważa się, że dzieci czekają na nas. Z niecierpliwością pytając co będziemy robić. Starałam się zaszczepić miłość do czytania książek i z radością zauważam, że są tego efekty. Za to wszystko kocham swoją pracę - zapewniła.