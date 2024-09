Prace remontowe przy słupskim Emceku. Przeciekający taras doczeka się naprawy [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że gruntowna modernizacja budynku Emceku (zarządzanego przez Słupski Ośrodek Kultury) zakończona w 2021 roku i kosztująca blisko 5,7 mln okazała się fuszerką. Przy odbiorach budynku wykryto wiele niedoróbek. Jedną z największych wad okazał się przeciekający taras, który po trzech latach ma zostać w końcu naprawiony.

- Inwestycja obejmuje wymianę starej powierzchni tarasu, skucie go aż do płyt kanałowych, wymianę izolacji. Płytki nie będą klejone, a ułożone na stelażu, dodatkowo wykonamy elewację przy tarasie. Inwestycja obejmuje również demontaż starej i montaż nowej balustrady oraz naprawę instalacji wodnej w niektórych fragmentach budynku i ułożenie dwóch przepustów przeciwpożarowych – wymienia Maciej Swornowski ze Słupskiego Ośrodka Kultury.

Prace mają potrwać do końca listopada, koszt wszystkich napraw to ponad 470 tys. złotych. Na czas remontu, do budynku prowadzi alternatywne wejście.

- Można się do nas dostać od ulicy Batorego, przejść przez osiedle. Mnóstwo znaków już ustawiliśmy, dodatkowe oznakowanie jeszcze na dniach się pojawi. Wejść można od tyłu budynku – precyzuje Swornowski.