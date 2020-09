Pracownicy szkół boją się o utratę pracy, a na sesji królowały przytyki i oskarżenia

Przypomnijmy fakty. Na zlecenie starosty przygotowano audyt (przeprowadził go audytor wewnętrzny starostwa) dotyczący obsługi administracyjnej oraz kadrowo-finansowej w szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach pedagogicznych i innych placówkach oświatowych (razem 11). Na tych stanowiskach łącznie zatrudnionych jest 113 pracowników. Audytor zarekomendował staroście, zarządowi powiatu stworzenie tzw. centrum usług wspólnych umiejscowionego w starostwie, a więc wyprowadzenie, zapewne w części, obsługi kadrowo-finansowej ze szkół oraz standaryzację zatrudnienia w administracji. Ma to dać m.in. oszczędności i w praktyce oznacza zwolnienia.

Radny Paweł Biernacki, jeden z inicjatorów nadzwyczajnej sesji powiedział, że jest duży niepokój pracowników w związku z rekomendacją z tego audytu. Skrytykował pomysł utworzenia centrum usług wspólnych. Nie tylko ze względu na zwolnienia pracowników, ale także z powodu przewidywanych trudności dla dyrektorów szkół. - Dyrektor ma odpowiadać za finanse, ale nie będzie miał wpływu na księgowego – stwierdził Paweł Biernacki. – Centrum Usług Wspólnych to ograniczenie kompetencji dyrektora w zakresie rzeczowo-finansowym. To będą pracownicy starostwa, a więc nie będzie podległości. Poza tym, CUW nie zdejmie z dyrektorów wielu obowiązków księgowych, administracyjnych, finansowych. Jesteśmy za racjonalizacją wydatków, ale z głową.

Starosta omawiając krótko audyt powiedział m.in., że wykazał on znaczące różnice w obciążeniu pracą w poszczególnych placówkach na tych samych stanowiskach. - Stąd propozycje standaryzacji i propozycja centrum usług wspólnych oraz utrzymanie stanowisk adekwatnych do potrzeb placówki - mówił Leszek Waszkiewicz.

Starosta Leszek Waszkiewicz kilka razy w czasie sesji powiedział, że jak na razie nie ma żadnego oficjalnego dokumentu zarządu powiatu w tej sprawie. I w związku tym, na dzisiaj, nie potrafi powiedzieć, czy i jakie zmiany zostaną wprowadzone, czy będą zwolnienia i w jakim zakresie. Nie potrafił też określić terminu wprowadzenia ewentualnych zmian. – Jeśli taki dokument będzie, to wtedy będą znane wszystkie szczegóły i przeprowadzone zostaną dodatkowe konsultacje. Na razie trwają analizy – oświadczył starosta. Ocenił, że doprowadzenie do zwołania sesji przez grupę radnych, na tym etapie ma wyłącznie charakter polityczny.

- Prace są na etapie konsultacji, rozmawialiśmy z dyrektorami, niektórymi pracownikami, związkami zawodowymi. Byliśmy w ościennych powiatach. Prace są zaawansowane – odpowiedział starosta.

- Jest ta sesja, bo my chcemy przedstawić swoje oczekiwania, zadać pytania. Chcemy, aby to wzięto pod uwagę. Teraz, bo potem będzie za późno – mówił radny Marek Grymbowski.

- Spotkaliśmy się ze starostą. Rozmowa odbyła się z naszej inicjatywy – mówiła Iwona Ryckiewicz, przewodnicząca ZNP w Miastku. - Czy ujednolicenie struktur jest w ogóle możliwe? W SOSW i szkołach jest zupełnie inny system zarządzania. Jeśli chodzi o obciążenie pracą, to jest kwestia zarządzania dyrektora. W arkuszu jest zapisane, ile ma być np. sprzątaczek. Organ prowadzący się na to zgadza albo nie. W audycie wskazuje się przerosty zatrudnienia, ale ktoś to zatwierdził. Pochylmy się nad każdą jednostką oddzielnie, bo różne są ich specyfiki. I tam konkretnie zobaczmy. A tak w ogóle, to nie jest miejsce i czas na takie zmiany – mówiła Iwona Ryckiewicz.