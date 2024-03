Prasówka 1.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) 29.02.2024”?

Prasówka 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) 29.02.2024 Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz pieniędzy Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 29.02.2024 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale.

Prasówka 1.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? 29.02.2024 Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV 29.02.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV. 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 29.02.2024 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 29.02.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 29.02.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.02.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 29.02.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 29.02.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 29.02.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 29.02.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! 29.02.2024 Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 29.02.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrośnie wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto.

📢 Miasto powinno kupić kino Milenium - tak uważa Adam Sędziński, kandydat na prezydenta Słupska Sześciokondygnacyjna inwestycja planowana na Starym Rynku wzbudza kontrowersje. Zdaniem Adama Sędzińskiego, kandydata na prezydenta Słupska, miasto powinno skorzystać z prawa pierwokupu i odkupić budynek kina Milenium od prywatnego inwestora, aby mieć kontrolę nad Starym Rynkiem i przebudować go na przykład na filharmonię. 📢 Oszukał na 45 tysięcy złotych. Policja podaje wizerunek sprawcy Publikujemy wizerunek mężczyzny podejrzewanego o oszustwo. Zdarzenie miało miejsce w 19 lutego tego roku. Jeżeli go rozpoznajesz, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu Policji II w Słupsku, którzy prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa na kwotę 45 tysięcy złotych.

📢 Jakim zwierzęciem według horoskopu indiańskiego jesteś? To wiele mówi o twojej ukrytej naturze Horoskop indiański jest wyjątkowy, bo opiera się na połączeniu gwiazd i świata zwierząt. Każdemu człowiekowi przydziela jeden totem, który określa jego cechy charakteru oraz charakter. Indianie uważają, że znajomość swoich wad i zalet jest pomocna w doskonaleniu się i stawaniu lepszym człowiekiem.

📢 Najpiękniejsze zamki Europy: 22 zachwycające zabytki. Która twierdza wygląda jak okręt? Który zamek jest Zakochany w Wietrze? Europa jest pełna zamków – to kamienni świadkowie minionych wieków. Turyści kochają zamki: wyglądają nadzwyczajnie, skrywają tajemnice i sekrety, pozwalają poznać życie dawnych królów i książąt, bywają nawiedzone. Wybraliśmy dla was 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w całej Europie. Wśród nich znajdziecie wyjątkowy Zamek Zakochany w Wietrze, twierdzę, w której wykorzystano pomysły Leonarda da Vinci i inne niezwykłości. Warto je odwiedzić choćby w czasie weekendowego wypadu, dłuższego urlopu lub wakacji. Przekonajcie się, jakie cuda skrywają najpiękniejsze zamki Europy i dlaczego są tak wyjątkowe. 📢 Bójka na ulicy Filmowej w Słupsku. Podejrzani sami zgłaszają się do prokuratury. Areszt Marcina K. uchylony Zwrot w sprawie bójki na maczety na ulicy Filmowej w Słupsku. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Słupsku. Podejrzany Marcin K. wyszedł z aresztu. Reszta uczestników po kolei sama zgłasza się do prokuratury.

📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024.

📢 Kontrola drogowa zakończona zatrzymaniem zarzutami kradzieży z włamaniem i posiadaniem narkotyków (zdjęcia) Jedna kontrola drogowa zakończyła się zarzutami dla wszystkich podróżujących samochodem mężczyzn. 28-latek, który kierował mercedesem zrobił to pomimo sądowego zakazu kierowania pojazdami, 36-letni pasażer posiadał przy sobie narkotyki, a w mieszkaniu drugiego pasażera, 24-letniego ustczanina, policjanci znaleźli kolejne zabronione substancje. 📢 Te produkty znikły ze sklepów! Słodycze wycofane ze sprzedaży (luty 2024). Mają niebezpieczną substancję. Ostrzeżenia GIS i GIF. Niebezpieczne produkty spożywcze w lutym 2024 roku. Nie kupuj batonów Milka Oreo (37g) ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktu fragmentami plastiku! Z kolei sieć Kaufland wycofała ze sprzedaży K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g. - Nie można wykluczyć, że produkt może zawierać drobne, metalowe ciała obce - informuje producent. Są też inne towary, które Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofali ze sklepów i aptek. Kliknij, sprawdź aktualną listę!

📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika na rajskiej wyspie. Tak muzyk urządził się nad oceanem. Tu mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 To jest "polski Hogwart", czyli opuszczone budynki na Pomorzu. Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze. Masz odwagę wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 29.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 29.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 29.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Nagrodzono słupskich sportowców za wyniki w 2023 roku [ZDJĘCIA] W środę na uroczystej gali wręczono nagrody dla sportowców słupskich klubów za dokonania w 2023 roku. Kluby i organizacje złożyły 118 wniosków wnosząc o nagrody Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, prezydent miasta Słupska. 📢 Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz W tym roku Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi swoje okrągłe urodziny. Od 20 lat jest miejscem, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, uczyć się i pielęgnować znajomości. 📢 Kolizja w centrum Słupska na skrzyżowaniu ulicy Anny Łajming z placem Zwycięstwa W środę po południu w Słupsku doszło do groźnej kolizji drogowej. Zdarzenie spowodowało zakorkowanie centrum miasta.

📢 Żałobne nabożeństwo w Miastku. Wszyscy czekają na koniec wojny w Ukrainie To już dwa lata, gdy Rosja brutalnie napadła na Ukrainę. Miastczanie spotkali się, by pomodlić się za ofiary wojny.

📢 Kino Milenium formalnie w rękach inwestora. W planach dwupoziomowy parking podziemny Na środowej Sesji Rady Miasta prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, przekazała radnym, że właścicielem działki z budynkiem dawnego kina Milenium stał się Sławomir Gojdź. Inwestor planuje wybudować w sąsiedztwie Starego Rynku kompleks obiektów usługowych z parkingiem. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Czerwona Szopa z dofinansowaniem. Ustka liczy na jeszcze więcej pieniędzy Ustka otrzymała dofinansowanie do przebudowy dawnej bazy ratownictwa morskiego, zwanej Czerwoną Szopą. To na razie ponad 391 tys. zł, a ma być jeszcze ponad 2,6 mln zł.

📢 Ta dieta naśladuje post. FMD nie tylko odchudza, ale też odmładza o 2,5 roku. A co najlepsze, stosuje się ją tylko przez 5 dni w miesiącu Nowa dieta pomaga nie tylko schudnąć, ale przede wszystkim odmłodzić organizm. Stosowana zaledwie przez 5 dni w miesiącu może po kilku cyklach obniżyć wiek biologiczny organizmu o 2,5 roku i poprawić wskaźniki zdrowia. To menu naśladujące post, czyli dieta FMD. Zobacz, co zawiera jadłospis i jak działa ta metoda.

📢 Głos Pomorza i GP24.PL działają i zapraszają Wobec pojawiających się pogłosek o rzekomym zamknięciu „Głosu Pomorza” informujemy, że żadnego zamknięcia nie ma i nie było. Działamy i pracujemy. 📢 Były komendant policji chce zostać burmistrzem Bytowa Andrzej Borzyszkowski, który jeszcze kilkanaście dni temu był komendantem bytowskich policjantów ogłosił, że zamierza ubiegać się o fotel burmistrz miasta.

📢 Marzec w słupskim kinie Rejs: projekcje, spotkania, warsztaty Marcowy afisz kina Rejs w Słupsku po brzegi wypełniony jest znakomitymi filmami, każdy więc znajdzie coś dla siebie. Zaplanowano także coś dla tych, którzy lubią o filmach porozmawiać.

📢 Wycisz się i zabaw w Swołowie. Będzie joga, warsztaty, stand-up i inne atrakcje Zagroda Inicjatyw Twórczych oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo zapraszają na wydarzenie „TY-dzień dla Ciebie”, które odbędzie się w terminie 4- 8 marca w Swołowie. Będzie to pięć dni pełnych warsztatów i wydarzeń kulturalno-artystycznych skupionych wokół wellbeingu, rozwoju osobistego oraz troski o siebie zgodnie z nurtem slow life. 📢 Paraliż sklepów tuż przed Wielkanocą? Pracownicy Biedronki mają dosyć. Grożą strajkiem. Kluczowy będzie 6 marca Nie dalej jak kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanych podwyżkach w Biedronce. Okazuje się, że pracownicy jednego z największych dyskontów w Polsce do 6 marca zbierają podpisy pod petycją, w której apelują o poprawę warunków pracy i wyższe płace. Grożą paraliżem sklepów i protestem na miarę strajku rolników.

📢 To są NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Nietypowa atrakcja turystyczna nadal przyciąga ciekawskich. „Zamek w Łapalicach” to telenowela wciąż bez happy endu Policjanci, straż pożarna i pies tropiący zostali zaangażowani w poszukiwania 20-latka, który miał zaginąć podczas zwiedzania „zamku” w Łapalicach. Spacerowicza znaleźli funkcjonariusze z sąsiedniego Chmielna. Mężczyźnie nic się nie stało, ale mundurowi jeszcze raz przestrzegają, by nie wchodzić na teren niedokończonego budynku. Powraca też pytanie - kiedy temat Łapalic wreszcie zostanie zamknięty? 📢 Droga S6. Jak przebiegają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach.

📢 Ratusz robi nabór wystawców na świąteczny jarmark wielkanocny. Czas do 8 marca Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaprasza na przedświąteczny weekend ze Słupskim Jarmarkiem Wielkanocnym. 22-24 marca na ulicy Nowobramskiej zrobi się kolorowo niczym na palmie wielkanocnej, a domki wystawiennicze wypełnią się swojskim chlebem, zakwasami, wędlinami, ciastami i rękodziełem. Zanim jednak to się stanie, muszą zgłosić się chętni na zajęcie stoisk wystawy. Ich nabór właśnie się rozpoczął.

📢 Icon Sea Czarni Słupsk z kolejnym wzmocnieniem! Po Szymonie Tomczaku kolejnym zawodnikiem jaki podpisał kontrakt ze słupskim klubem jest Mateusz Dziemba.

📢 Trzy rundy z Energą. Turniej pięściarski w Słupsku [ZDJĘCIA] W hali sportowej Słupskiego Klubu Bokserskiego Energa Czarni przy ulicy Ogrodowej rozegrano kolejny turniej pięściarski Trzy rundy z Energą. 📢 Znad Słupi zniknął Most Łabędzi. Powróci w sierpniu Most Łabędzi nad rzeką Słupia w Słupsku został całkowicie rozebrany. Po renowacji powróci na swoje miejsce w sierpniu. 📢 Baltic Challenge – II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce. Wspaniałe zawody nad morzem W niedzielę 25 lutego Ustka należała do Włóczykijów, Kijanek, Patyków, Patyczaków, czy Łobuzów. Takie kluby zjechały ze wszystkich stron Polski na Baltic Challenge – II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce. Jedni ścigali się na czas, poprawiając własne rekordy. Inni korzystali z prawie wiosennej nadmorskiej pogody. Wszyscy bawili się świetnie. I maluchy, i seniorzy 80+.

📢 Wypadek w Motarzynie. Cztery osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA] W Motarzynie w powiecie słupskim doszło do wypadku drogowego. Kilka osób wymagało pomocy medycznej. Zostali odwiezieni do szpitala. 📢 Szkolenia rezerwistów w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [ZDJĘCIA] W garnizonie 7. Brygady Obrony Wybrzeża przeprowadzono szkolenia żołnierzy rezerwistów. Były zajęcia z bronią, a także z udzielania pierwszej pomocy. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 25.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.02.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Paweł Szewczyk kandydatem na prezydenta Słupska z ramienia Koalicji Obywatelskiej Koalicja Obywatelska przedstawiła swojego kandydata na prezydenta Słupska oraz liderów list na radnych w słupskich okręgach wyborczych. O fotel prezydenta powalczy 43-letni Paweł Szewczyk, obecny radny. Listy wyborcze mają pociągnąć m.in. dr Wojciech Homenda, wybitny hematolog, konsultant wojewódzki ds. hematologii. 📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami !

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

