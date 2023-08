Prasówka 1.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie"”?

Prasówka 1.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.08.23

📢 Oto osoby, które nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Mundur, który zabił bohatera z "Zośki". Jak zginął Andrzej Romocki „Morro”, legendarny dowódca Powstania Warszawskiego? „Amorek”, „Kuguar Filozof” lub po prostu „Morro” – Andrzej Romocki był jednym z przywódców Powstania Warszawskiego. W zgrupowaniu „Radosław” służył w batalionie „Zośka”, dowodząc drugą kompanią „Rudy”. Na koncie miał wiele udanych akcji, spośród których wiele było na miarę hollywoodzkiego scenariusza. Jednym z bardziej spektakularnych przedsięwzięć było przebicie do Śródmieścia, które zespół Lao Che upamiętnił w utworze o tym samym tytule.

Prasówka 1.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 W Ustce bezmyślni turyści dla zabawy odczepili kuter, który uszkodził jacht. Przygoda zakończy się w sądzie Dwóch turystów ze Śląska w środku nocy postanowiło odczepić zacumowany w porcie rybacki kuter. Ten odpłynął i uszkodził jacht. Wszystko nagrał monitoring. Teraz za swoją głupotę turyści odpowiedzą w sądzie. 📢 Oszust internetowy ukradł 75 tys. zł mieszkance powiatu sztumskiego. Kobieta chciała tylko sprzedać coś na znanej platformie Mieszkanka powiatu sztumskiego straciła 75 tys. złotych. Chciała sprzedać przedmiot na znanej platformie ogłoszeniowej i padła ofiarą oszustów. Policja niezmiennie apeluje, by być bardzo uważnym podczas transakcji internetowych i nie klikać w podejrzane linki. 📢 Selfie z Barbie globalnym zagrożeniem. Ministerstwo cyfryzacji ostrzega przed zbieraniem danych Po kinowej premierze "Barbie" cały świat oszalał na punkcie filmu, zabawek i wszelakich trendów związanych z - przeważnie - różowymi lalkami. Sytuacja napędza powstawanie nowych możliwości, jednak jak się okazuje, mogą one stanowić dla nas zagrożenie. O co dokładnie chodzi? Ministerstwo cyfryzacji zamieściło komunikat.

📢 Super samochody przyjechały w weekend do Międzyzdrojów! Zobacz jakie marki można było tam zobaczyć [ZDJĘCIA] Porsche, Mercedes, Aston Martin, BMW, Lamborghini i Mustang ustawiły się jako gwiazdy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach w minioną sobotę. A to w ramach imprezy Baltic Race 2023, która rozpoczęła się 27 lipca (w czwartek) w Trójmieście. 📢 Szybkie kotleciki szu szu. Poznaj oryginalny przepis na sycący i pyszny obiad z kurczakiem. Sekretem smaku jest wyrazista marynata Drobiowe kotleciki szu szu to oryginalny pomysł na obiad, który można bardzo łatwo i szybko przygotować. Smakują rewelacyjnie. Są soczyste, wyraziste i delikatne. Wyjątkowa marynata sprawia, że znikają z talerzy w mgnieniu oka. Dla mnie to prawdziwy hit. Danie możesz podać na co dzień, a także zaserwować gościom na specjalne okazje. Sprawdź, jakie są dobre i wypróbuj przepis na kotleciki szu szu.

📢 Średniowieczna baszta obronna w Słupsku będzie zrekonstruowana do końca roku Trwają prace nad odbudową historycznych budynków w rejonie największej kładki nad Słupią. Do końca roku zostanie zrekonstruowana średniowieczna baszta i charakterystyczny dla przedwojennej zabudowy budynek przymurny, w którym znajdzie się miejsce dla wielu ciekawych inicjatyw. 📢 Sprawą zabójstwa 6-latki w Redzie zajmuje się wydział wojskowy Prokuratury Rejonowej w Gdyni. 32-latek był czynnym żołnierzem Formozy Sprawą zabójstwa 6-latki w Redzie zajmuje się wydział ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej w Gdyni. 32-latek, który według wstępnej wersji śledczych zamordował córkę i popełnił samobójstwo, był czynnym żołnierzem Formozy, wynika z informacji, jakie PAP przekazał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Hiszpanie, Grecy czy Chorwaci pewnie by nam zazdrościli standardu wypoczynku Polacy wybierający się na swój wakacyjny wyjazd w Polsce deklarują, że najważniejsza jest dla nich atmosfera miejsca, do którego się udają. Tak twierdzi aż 43 proc. respondentów. 📢 Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli coraz bliżej. Sejm zdecydował. Kto otrzyma wcześniejsze emerytury i na jakich zasadach? Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli powrócą? W piątek (28 lipca) Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, tym samym zatwierdzając ustalenia, dotyczące powrotu świadczenia od września 2024 dla jednej z grup nauczycieli. Teraz dokument trafi do prezydenta. Wiemy, na jakich zasadach i kiedy miałyby powrócić wcześniejsze emerytury nauczycielskie. Przypominamy też historię utracenia przez nauczycieli tego świadczenia.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Zakaz handlu w niedziele – co nowego? Sprawdź, jakie zmiany czekają nas od 1 sierpnia 2023 roku Od sierpnia zaostrzone zostaną regulacje dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Pracodawcy stracą bowiem możliwość korzystania z ułatwień przysługujących za sprawą ustawy covidowej. Wejście w życie nowych przepisów związane jest z zakończeniem obowiązującego od ponad trzech lat stanu zagrożenia epidemicznego. 📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 31.07.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał Trauma na całe wakacje. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 31.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 31.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 31.07.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Polacy coraz częściej obawiają się kradzieży lub wycieku danych, ale też sami chętnie je udostępniają. Szczególnie w tym przypadku 8 na 10 Polaków obawia się sprzedaży ich danych osobowych przez firmy stronie trzeciej, a jednocześnie 56 proc. deklaruje chęć udostępnienia danych w celu ułatwienia zakupów online. – Znaczące upowszechnienie się rozwiązań cyfrowych sprawiło, że aktualnie istnieje większe prawdopodobieństwo, że konsumenci staną się ofiarą przestępstwa w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym – ostrzega Piotr Ciepiela, Partner EY. Jak Polacy odnajdują się w świecie nowych technologii?

📢 Uważaj! Wakacje też mogą cię zabić. Szpitalne Oddziały Ratunkowe przeżywają oblężenie Polacy lubią, gdy coś się dzieje. Fajnie dziać się ma szczególnie latem, gdy szybciej jeździmy autami, wyłącza nam się rozsądek, a włącza większe zapotrzebowanie na alkohol, głupie zabawy i niestety narkotyki. A jak do tego dołożymy wysokie temperatury to efekt jest jeden - w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w regionie lekarze urabiają sobie ręce po łokcie.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Do Chmielna znów zawitał Festiwal Tradycji Kaszubskich i mistrzostwa w zażywaniu tabaki Rękodzieło, przepyszne wypieki i nieodłączna tabaka - tak w skrócie można podsumować kolejny Festiwal Tradycji Kaszubskich, jaki zorganizowano w niedzielę Chmielnie. Pod sceną zgromadziły się tłumy, których nie przestraszyły nawet ponure chmury. Wszak liczyła się dobra zabawa. 📢 Iga Świątek ukoronowana w Warszawie. Najlepsze zdjęcia turnieju BNP Paribas Warsaw Open 2023 Iga Świątek została pierwszą Polką w historii, która wygrała turniej WTA we własnym kraju. Liderka światowego rankingu okazała się najlepsza podczas BNP Paribas Warsaw Open 2023 rozgrywanego na kortach warszawskiej Legii. Przeżyjmy to raz jeszcze - okiem naszej fotograf Sylwii Dąbrowy.

📢 Ojciec i syn podjęli się wyjątkowych wyzwań. 3 tys. km pieszo i 36 km wpław Mieszkańcy Sianowa, ojciec i syn, w tym samym czasie podjęli się wyjątkowych wyzwań: 65 - letni Waldemar Grzelak ruszył pieszo na koniec Europy, jego syn w tym tygodniu chce przepłynąć 36 kilometrów, aby pomóc choremu dziecku. - Tata nas zaraził tym, że trzeba być cały czas aktywnym - mówi Rafał Grzelak.

📢 Jarmark w Słupsku. Zobacz, co można kupić na straganach [ZDJĘCIA] W każdy weekend lipca i sierpnia ulica Nowobramska i okolice miejskich bulwarów nad Słupią znów tętnią życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi, antykami i książkami. Jarmark potrwa do końca wakacji, czyli 27 sierpnia. 📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie i tłumy mieszkańców. Zobacz, co na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Dość pogodna aura zachęciła mieszkańców do spaceru i zrobienia choć drobnych zakupów.

📢 Obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z powstańcami O godzinie 11:00 rozpoczęło się spotkanie powstańców warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda nadał także ordery oraz odznaczenia państwowe. Prezydent RP złożył również wiązanki przed tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która znajduje się dziedzińcu głównym Muzeum Powstania Warszawskiego. 📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Poszukiwania 50-letniego mężczyzny i 12-letniego dziekca w Gdańsku 29 lipca między godziną 14:00 a 15:00 ojciec wraz z synem weszli do wody, aby popływać na desce SUP. Niestety najprawdopodobniej nie wrócili. Do późnych godzin nocnych trwały ich poszukiwania. Te zostaną wznowione jeszcze dzisiaj. 📢 28. Festiwal Kabaretu w Koszalinie. Zobacz, jak bawiła się publiczność w amfiteatrze [ZDJĘCIA] Wakacje na działce plus, na które publiczność zabrał Kabaret Koń Polski i goście, publiczności zgromadzonej w koszalińskim amfiteatrze i przed telewizorami dostarczyły wiele radości. 📢 Piknik country w Jutrzence. Klimat jak w westernie (WIDEO) W Jutrzence potrafią się bawić. Piknik country jak w westernie. Takiej imprezy nie ma nigdzie w pobliżu.

📢 Niesamowite Sound of Gravity w Ustce! Zobacz podniebne loty W Ustce wystartowali najlepsi zawodnicy powietrznych ewolucji na rowerach i motocyklach. To już piąta edycja Sound of Gravity - imprezy cieszącej się dużym powodzeniem. Niestety, burza przerwała zawody.

📢 Gmina Słupsk zmienia nazwę. Od 1 stycznia zostanie gminą Redzikowo Za pięć miesięcy gmina Słupsk zniknie z samorządowej mapy Polski. Jej terytorium zastąpi gmina o nazwie Redzikowo. Siedziba pozostanie w Słupsku. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Pół wieku temu w Aeroklubie Słupskim. Wakacje szybowników [zdjęcia] To był lipiec 1972 roku gdy jako początkujący dziennikarze odwiedziliśmy nowicjuszy amatorskiego lotnictwa na lotnisku Aeroklubu Słupskiego w Krępie Słupskiej. Był to okres w którym ten aeroklub urządzał się w nowym miejscu. Poprzednie, gdzie zaistniał w 1947 roku na poniemieckim lotnisku Słupsk – Zachód (Stolp – West), znajdowało się na obszarze, na którym z czasem zbudowano Osiedle Piastów i obiekty przemysłowe.

📢 Minął tydzień w Słupsku i regionie. Uroczystości, imprezy i ogromne tragedie Wakacyjny tydzień obfitował w sporo uroczystości, festiwali i imprez w Słupsku, Ustce i regionie. Niestety wydarzyły się też tragedie.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 29.07.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Unikatowe zdjęcia dawnego Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 53-latek zatrzymany m.in. za rozbój na nastolatku w Słupsku Policyjny patrol zatrzymał 53-latka po tym, jak w Słupsku na jednej z ulic uderzył spacerującego z psem nastolatka i próbował ukraść mu telefon komórkowy - poinformował w oficer prasowy KMP w Słupsku mł. asp. Jakub Bagiński. Mężczyzna odpowie też za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy. 📢 Motocyklem przez kontynenty. Natasza Caban wyruszyła w podróż dookoła świata. Tak wspiera skrzywdzone i chore dzieci Przed domem stał motocykl mamy. Oparty na nóżce, która tylko przeszkadzała, gdy mała Natasza zamiatała podwórko. Zamiłowanie do motoryzacji przejęła od rodziców, żeglarstwo od starszej siostry Agnieszki. Zanim jednak zmierzyła się z tysiącami mil w rejsie dookoła świata i zaczęła planować lądową wyprawę, najpierw było… dno. I to bez wodorostów!

📢 Ruszyła wyprawa Baltic Race 2023. Luksusowe samochody sportowe zatrzymały się w Słupsku Ferrari, Lamborghini, Mustangi i Mercedesy podążają szlakiem nadmorskim z Trójmiasta do Międzyzdrojów, budząc ogromne zainteresowanie. Po drodze właściciele luksusowych sportowych aut zrobili sobie przystanek w Słupsku. 📢 Tak mieszka Małgosia Socha z rodziną. Koniecznie zajrzyj do jej luksusowego domu. Zobacz, jak wygląda piękna posiadłość aktorki Małgorzata Socha, wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką pociech, mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa aktorki jest otoczona zadbanym ogrodem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli w popularnym serialu „Przyjaciółki” i reklamie biżuterii. 📢 Robot operacyjny już wkrótce w szpitalu w Słupsku Robot operacyjny trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Będzie to trzecie tego typu urządzenie na Pomorzu, które służy m.in. do małoinwazyjnych zabiegów urologicznych i ginekologicznych.

📢 Tragiczny wypadek między Stołcznem a Gwieździnem na DK 25 - droga była zablokowana przez kilka godzin, dwie osoby nie żyją Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 25 na trasie Człuchów - Rzeczenica. Między Stołcznem a Gwieździnem czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga w obie strony jest zablokowana. Są ofiary śmiertelne. 📢 Nawet 7 tys. zł kary za drobne spóźnienie. Od lipca 2023 warto pilnować terminów. Sprawa dotyczy wszystkich kierowców Od 1 lipca 2023 roku obowiązują wyższe kary za brak OC. Co więcej, już jeden dzień spóźnienia wiąże się z wysokimi karami, a te kwoty mogą przekraczać nawet 7 tys. zł. Sprawdzamy, o czym powinni pamiętać sprawcy wypadków bez OC i poszkodowani w wypadkach drogowych.

📢 W Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” przybędzie miejsc dla wczasowiczów. Postępują prace remontowe Trwają roboty budowlane związane z remontem starego pawilonu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kepice. Powstanie tam 13 dodatkowych pokoi dla turystów.

📢 Niebieskie berety na Placu Zwycięstwa. 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża świętowała z mieszkańcami Słupska [ZDJĘCIA] Obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża rozpoczęły się już wczoraj, ale największe atrakcje dla mieszkańców przygotowano w środę (26 lipca). Były pokazy, gry, zabawy i wojskowy poczęstunek.

📢 Tragedia w Kobylnicy. Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn Zwłoki kobiety i dziecka znalazł mężczyzna, kiedy wrócił do domu. Na miejscu policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Do zdarzenia doszło w Kobylnicy. 📢 Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa Prokuratura Rejonowa w Słupsku wszczęła postępowanie w kierunku zabójstwa w Kobylnicy. Ofiary to 35-letnia kobieta i jej 8-letni syn. Prawdopodobna jest wersja, że kobieta miała najpierw zabić syna, a potem siebie. Ale na tym etapie nie jest wykluczone zabójstwo obu osób. 📢 Z hukiem rozpoczęły się obchody 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku Marszem z pochodniami prowadzonym przez orkiestrę dętą rozpoczęły się we wtorek wieczorem obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Potem był uroczysty capstrzyk zakończony salwą honorową. W środę, 26 lipca, dalszy ciąg uroczystości i zabawa dla mieszkańców.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z minionego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Strefa Imprez. Wybory Miss Łeby, koncerty i dobra zabawa! [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez nad morzem. W klubie Euphoria odbyły się również coroczne wybory Miss Łeby.

📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej. 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend lipca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z trzeciego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023. 📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Bałtyckie kurorty, plaże i moda przed wojną. Stare fotografie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Jakie miejscówki były wtedy na topie? Jaka była plażowa moda? Jakie posiłki serwowano? Na te pytania odpowiada popularny przedwojenny przewodnik turystyczny.

📢 Bohaterka z Rumi skończyła 101 lat! Aleksandra Sychowska to jedna z ostatnich żyjących uczestniczek Powstania Warszawskiego! | ZDJĘCIA Mieszkanka Rumi Aleksandra Sychowska skończyła 101 lat! Jedna z ostatnich żyjących uczestniczek Powstania Warszawskiego w czasie walk pełniła funkcję łączniczki na terenie Śródmieścia. Nosiła pseudonim „Oleńka”. Za wybitne zasługi dla ojczyzny została nagrodzona Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Inne Miastko. To fotograficzna podróż w czasie. Zobaczcie unikatowe zdjęcia Pokazujemy Miastko, którego już nie ma. Jedni za dawnym Miastkiem tęsknią, inni nie. Tak czy inaczej, zapraszamy w fotograficzną podróż w przeszłość. Życie codzienne, radości i smutki, wielkie lokalne wydarzenia. I oczywiście kultowe obiekty, które już nie istnieją. Sprawcą tej podróży w czasie jest Jan Maziejuk, a w zasadzie jego unikatowe zdjęcia.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce. 📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. Zobacz zdjęcia ze zgrupowania Za nami zgrupowanie finalistek konkursu Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. Dziewczyny odwiedziły Dolny Śląsk. Gale finałowe odbędą się 17 i 18. grudnia w Warszawie.

📢 Imprezowy koniec lata i wybory Miss Łeby w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] W klubie Euphoria w Łebie odbyły się ponownie wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację z ostatnich imprez letniego sezonu. 📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie. 📢 Dwory i pałace w regionie słupskim. Warto je zobaczyć [zdjęcia] W marcu w powiecie słupskim w ogniu stanęły dwa zabytkowe pałace - w Główczycach i Kończewie. Z mapy zabytków architektury regionu znikają kolejne obiekty, które stanowią historię regionu i są jego kulturowym dziedzictwem. Warto zatem docenić te, które jeszcze zostały.

📢 6. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy w Dąbkach [ZDJĘCIA] Bieg odbył się 28 lipca, w niedzielę. Start biegu głównego na dystansie 10 kilometrów odbył się o godzinie 12.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN