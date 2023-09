Prasówka 1.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.09.2023”?

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych" w Polsce!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 01.09.2023 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 01.09.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

Prasówka 1.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 01.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 01.09.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Kubuś ma nawet sto ataków padaczki dziennie. Ratunkiem jest kosztowna operacja wycięcia nerwu w mózgu Kubuś ma dopiero sześć lat, ale wycierpiał już bardzo dużo. Od czterech lat ma bolesne ataki padaczki, które nie pozwalają mu normalnie funkcjonować. Bywa, że nawet sto dziennie! Przyczyną jest nieprawidłowo ułożony nerw w mózgu. Ratunkiem jest wycięcie nerwu, ale to bardzo droga operacja. Rodzice apelują o pomoc w uzbieraniu 70 tys. złotych.

📢 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości miejskie w Słupsku Uroczystości z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczną się w samo południe na pl. Zwycięstwa w Słupsku. Zaplanowano przemówienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej. Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego zostaną złożone wieńce i zapłoną znicze. 📢 Dużo się dzieje. Najnowszy raport z placu budowy S6 Bożepole Wielkie - Leśnice Na 20 procent ocenia stan zaawansowania budowy drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Leśnice dyrektor kontraktu z firmy Budimex Wojciech Kołacki. Prace ziemne, jakie prowadzone są w Lęborku, mają niespotykaną skalę na Pomorzu. Zakończenie inwestycji kosztującej 718 669 944,83 zł planowane jest na 7 października 2025 roku. 📢 Zdewastowany cmentarz ewangelicki w Smołdzinie zostanie uporządkowany Ewangelicki cmentarz w Smołdzinie wygląda jakby przeszło przez niego tornado. Kamienne nagrobki są porozrzucane bez ładu po całym terenie. Zaalarmowali nas o tym turyści, którzy trafili tam, chcą poznać historię tych ziem. Na szczęście już w weekend jego porządkowaniem zajmą się członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Gryf. A w przyszłym roku odbędzie się renowacja za blisko 300 tys. zł z Polskiego Ładu.

📢 Taniej po Pomorzu z PKP Intercity – przewoźnik obniża ceny biletów okresowych! Dobra wiadomość dla podróżnych! Od września PKP wprowadza obniżki cen miesięcznych biletów odcinkowych na Pomorzu. Upust obejmie 72 odcinki, na których ceny spadną nawet o 239 zł. W województwie pomorskim największa zniżka sięgnie ponad 60 procent. 📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników. 📢 Kto znalazł się na listach wyborczych PiS? Znamy "jedynki" z naszego regionu Mamy listy wyborcze. Reprezentujemy cały przekrój społeczeństwa. Chcemy budować efektywny i sprawiedliwy ustrój - oświadczył w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas prezentacji "jedynek" na listach wyborczych do Sejmu. Jedynki z naszego regionu: Szczecin – Marek Gróbarczyk, Koszalin – Czesław Hoc, Gdynia – Piotr Müller, Gdańsk – Kacper Płażyński.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Młodzi piłkarze z Sycewic wygrali w dwóch kategoriach Ogólnopolski Turniej piłkarski ,,Kolejarz Junior Cup" w Chojnicach W pierwszym dniu turnieju Spartanie wygrali w kategorii U-8,a w niedzielę w kategorii U-9. Grano systemem każdy z każdym. 📢 Nowy Volkswagen Passat. Zobacz jak wygląda. Mamy zdjęcia! Volkswagen świętuje światową premierę nowej generacji Passata Varianta i prezentuje pierwsze zdjęcia i informacje dotyczące tego samochodu. Już za kilka dni samochód zostanie po raz pierwszy zaprezentowany publiczności na targach IAA Mobility w Monachium (5-9 września). Nowy Passat z nadwoziem kombi zostanie wprowadzony na rynek w pierwszym kwartale 2024 r. Do tej pory sprzedano ponad 34 miliony egzemplarzy Passata – to jeden z najlepiej sprzedających się modeli Volkswagena po Golfie, a przed Garbusem. 📢 Widać postępy prac przy przebudowie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Koniec robót w przyszłym roku [ZDJĘCIA] Ciężki sprzęt wjechał do Parku Kultury i Wypoczynku. Intensywne prace rozpoczęły się w pobliżu mostu czołgowego i placu cyrkowego. Widać już przebieg nowych alejek.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Best Beasts zapraszają już w najbliższą sobotę na bieg z przeszkodami Impreza odbędzie się w Swołowie podczas obchodów tegorocznych dożynek.

📢 Już od 1 września 2023 rusza wypłata 14 emerytury. Zobacz daty przelewów i kwoty Minister rodziny Marlena Maląg zadeklarowała, że z początkiem września 2023 r. seniorzy będą otrzymywali "czternastkę". - Jako wsparcie w ramach solidarności międzypokoleniowej, odpowiedzialności, w ramach bezpieczeństwa - podkreśliła.

📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 31.08.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku. 📢 Kinga Preis na przestrzeni czasu przeszła sporą metamorfozę. Zmieniła kolor włosów i sporo schudła. Jak wyglądała kiedyś? Kinga Preis to aktorka bardzo lubiana i ceniona zarówno przez widzów, jak i branżę show-biznesu. Gwiazda znana jest szerszej publiczności z serialu „Ojciec Mateusz”, gdzie gra gospodynię księdza Natalię. 31 sierpnia obchodzi 52. urodziny. Z tej okazji prezentujemy, jak zmieniała się przez lata.

📢 Już w najbliższą sobotę (02.09.23) kolejny turniej im. Zbyszka Żynisa w Słupsku Po raz 13 uczcimy pamięć Zbyszka Żynisa, działacza SL SALOS w Słupsku, wieloletniego pracownika Urzędu Morskiego w Słupsku, a zarazem wielkiego i znanego w naszym mieście społecznika 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 31.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 31.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 31.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 31.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Komu bije dzwon za głośno? Proboszcz konfliktu nie chce i póki co dzwony w kościele Mariackim w Słupsku zamilkły Mieszkańcy centrum Słupska poskarżyli się w urzędzie miasta, że hałas dzwonów i melodii płynących z kościoła Mariackiego jest nie do zniesienia. Ksiądz konfliktu nie chce i póki co dzwony zamilkły. Jednak nie wyobraża sobie, aby miały milczeć wieczność. Bo jak to - miasto bez dzwonów kościelnych? Przecież to tradycja.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Słupsk za 80 milionów złotych uzbroi strefę przemysłową w zachodniej części miasta. Powstanie miejsce dla kilkudziesięciu firm [ZDJĘCIA] Blisko 80 milionów złotych przeznaczy Słupsk na uzbrojenie stu hektarów terenu pod inwestycje. To możliwe dzięki dofinansowaniu z programu Polski Ład. Ratusz liczy, że do miasta uda się przyciągnąć przedsiębiorców z Polski i zagranicy. 📢 Dużo kontrowersji i pytań wokół pożyczki dla MZK. Siedmiu radych nie zgodziło się, 13 było za Godzinna dyskusja poprzedziła głosowanie radnych miejskich w Słupsku nad uchwałą o przekazaniu 4 mln 112 tys. zł miejskiej spółce MZK na zapłacenie VAT za zakup ośmiu elektrycznych autobusów. Ostatecznie radni większością głosów zgodzili się. 📢 Pierwszy Bajeczny Bal w Naszym Magicznym Zamku [ZDJĘCIA] Bal okazał się być iście bajeczny, jako że wszystkim humorki dopisywały, aż trudno się było rozstać z gośćmi i zakończyć pląsy. Spotkanie prowadziła Królewna Śnieżka z asystą Pocahontas i Błękitnej Wróżki. Wszystkich obecnych witały Zamkowe Królewny i Wróżki.

📢 322 lata temu w Słupsku stracono Trinę Papisten. Tak na Pomorzu rozprawiano się kiedyś z kobietami osądzonymi o czary Trinę Papisten przed wiekami osądzono o uprawianie magii. Najpierw więziono ją w słupskiej Baszcie Czarownic, a później spalono na stosie. Dziś, 30 sierpnia, mijają 322 lata od tamtych wydarzeń. Z rzekomymi czarownicami rozprawiano się niegdyś całym Pomorzu.

📢 Rolnik szuka żony i atrakcyjna prowadząca. Ach ta Marta! Manowska w kuszącym wydaniu. Grzech nie spojrzeć! ZDJĘCIA 30.08.2023 Grzech nie spojrzeć! Na Instagram Marty Manowskiej trafiły zdjęcia przedstawiające dziennikarkę w nieco innym, kuszącym wydaniu. Co za widok! 📢 Policja poszukuje zaginionej 14-letniej Oliwii Skalskiej z Charnowa Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce poszukują 14-letniej Oliwii Skalskiej. Nastolatka wyszła 29 sierpnia ze swojego miejsca zamieszkania w Charnowie (gm. Ustka) i do chwili obecnej nie skontaktowała się z rodziną.

📢 Odszedł do innego świata Ryszard Wrzesiński („Diabeł”), artysta, muzyk, „kapelusznik” Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Ryszarda Wrzesińskiego, którego doskonale znało starsze pokolenie słupszczan. Zmarł 29 sierpnia 2023 roku. Miał niespełna 77 lat 📢 7 sposobów, by wyglądać elegancko w pracy i na co dzień. Sprawdzone triki na gustowny wizerunek. Ważne są wyczucie kroje, tkaniny i dodatki Zależy ci na tym, by wyglądać elegancko? Zwróć uwagę na detale! Te z pozoru niewielkie zmiany w stroju, mogą wpłynąć na całą stylizację. Pamiętaj, że ważny jest nie tylko krój ubrań, ale także dobór tkanin i kolorów. Zobacz, na co należy zwrócić szczególną uwagę, by dobrze się prezentować w pracy i na co dzień. 📢 Wzywasz strażaków do usuwania gniazd pszczół? Rób to z głową Nie ma chyba dnia, podczas którego strażacy nie otrzymaliby wezwania do usunięcia gniazd os, pszczół i szerszeni. Pamiętajmy, że o pomoc możemy prosić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Takimi są tylko te, które, gdy owady zagrażają zdrowiu i życiu ludzi.

📢 Ludzkie kości pod kościołem w Słupsku, a koparka kopie dalej Podczas prac budowlanych pod kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odnaleziono ludzkie kości. Zdaniem historyka mogą pochodzić sprzed 700 lat. Jego zdaniem prace powinny wstrzymane, bo mogą tam być także inne cenne znaleziska. Inwestycja jednak prowadzona jest nadal. Inwestor zapewnia, że pod czujnym okiem archeolog. 📢 23-latek podpalił auto w centrum Słupska, kolejne ukradł, spowodował kolizję i uciekł. Trafił do aresztu Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież samochodu, kradzieże z włamaniem i podpalenie samochodu. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Do zdarzeń doszło w nocy z czwartku na piątek (24-25 sierpnia). 📢 300 plus może nie wystarczyć na wyprawkę. Jak Polacy zarabiają na szkolne wyprawki? Istnieje kilka sposobów finansowania Już niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny 2023/2024. Ostatnie tygodnie sierpnia rodzice poświęcają na zakup szkolnych wyprawek. Polacy wiedzą już, że 300 plus z programu „Dobry Start” może nie wystarczyć na wszystkie niezbędne akcesoria. „W tym roku 50 proc. rodziców spodziewa się wydać na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Co trzeci przeznaczy na ten cel nieco więcej: od 501 do 700 złotych, a ponad 20 proc. liczy się z kosztem przekraczającym 700 zł” – pisze Maciej Badowski w Strefie Biznesu. Jak rodzice radzą sobie z tym problemem? Istnieje kilka sposobów.

📢 Łeba: Ukrył samochód elektryczny pod namiotem i ładował z ryczałtowego przyłącza. Wyleciał z kempingu, zemścił się opinią w sieci Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących.

📢 PKS Bytów będzie woził mieszkańców gminy Rzeczenica Gmina Rzeczenica podpisała umowę na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich z bytowskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej. To pokłosie wypowiedzenia poprzedniej umowy przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie. Spółka z Bytowa będzie nowym przewoźnikiem.

📢 Wybory klubowej Miss Łeby. Zobacz zdjęcia z klubu Euphoria W nadmorskim klubie Euphoria odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację. 📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Sławno. Ruszyły pierwsze roboty mostowe [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Sławna. Te prowadzone są również na odcinku Sławno - Słupsk.

📢 Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i kaszubskie gwiazdy (WIDEO) Tak udanych dożynek Zapceniowi koło Lipnicy mogłaby pozazdrościć niemal każda wieś w Polsce. Gmina Lipnica, rada sołecka wraz z mieszkańcami spisali się na medal. Przez małą wieś przewinęło się kilkaset osób. 📢 Szokujące wpisy urzędniczki słupskiego ratusza. Pluje jadem na PiS „Do roboty nieroby PiSowskie, a nie tańczyć z zakonnikami”, „ku*y pisowskie”, „minister pajac, premier tuman” - tak w mediach społecznościowych rzecznik prasowa prezydent Słupska daje upust swoim emocjom, które w jej wypadku są synonimem poglądów politycznych. Monika Rapacewicz używa wprawdzie pseudonimu, ale firmuje wpisy swoim zdjęciem. Radna PiS jest zbulwersowana i oczekuje konkretnych decyzji od prezydent Słupska. Rzeczniczka komentarzy się nie wypiera, podkreśla, że ma prawo do „wyrażania własnych poglądów.”

📢 Obierz kierunek na rzemieślniczy kebab. Nowy lokal na gastronomicznej mapie Słupska Jest tani, sycący, a w dodatku dostępny niemal na każdym kroku. Kebab to król polskiego street foodu. Ale czy na gastronomicznej mapie Słupska są miejsca, gdzie serwowany jest z mięsem własnego wyrobu i świeżymi warzywami? To w dzisiejszych czasach rzadkość, ale okazuje się, że tak. Na przeciw oczekiwaniom prawdziwych smakoszów kebaba wychodzi nowo otwarty Kierunek Kebab. 📢 Powrócisz tu… Czyli sentymentalny powrót w Tatry dla par 60+ Jesień to idealna pora na odwiedziny Podhala i gór. Łagodniejsza pogoda, barwne krajobrazy i brak tłumów to najmocniejsze zalety jesiennych wyjazdów w Tatry. Dla seniorów taki wypad może być także okazją do powspominania dawnych lat. Wędrując szlakami, które kiedyś przemierzali jako młodzi ludzie, mogą przenieść się z powrotem do chwil wypełnionych emocjami, energią i zapałem do odkrywania. Malownicze widoki, górskie szczyty i krystaliczne jeziora wciąż namawiają do wędrówek i nostalgicznego spojrzenia w przeszłość.

📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia) W sobotę w Ustce odbyła się IV edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Ponad 70 zawodników ruszyło na 20 kilometrową, malowniczo położoną trasę wiodącą z Ustki do Poddąbia i z powrotem. Trasa, oprócz walorów widokowych była także, co podkreślali uczestnicy, bardzo trudna technicznie i wymagająca. Najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr Rzeszutek (Lew Lębork). 📢 Te domy zlicytuje komornik. Można je kupić za część ich wartości. Zobacz domy do kupienia od komornika z całej Polski (zdjęcia) 26.08.23 Oto domy, które w najbliższych terminach zostaną zlicytowane przez komornika. Planujesz zakup nieruchomości? Warto rozważyć możliwość kupna domu z działką na licytacji komorniczej. Takie domy najczęściej nabyć można za ułamek ich realnej wartości. Zobacz jakie domy będą licytowane w najbliższej przyszłości na licytacjach komorniczych w całej Polsce.

📢 Equinor i Polenergia zapraszają na dożynki do Swołowa Dużą dawkę wiedzy i dobrej zabawy podczas Święta Plonów Gminy Słupsk zapowiadają firmy, które budują morskie farmy wiatrowe Bałtyk. Stoisko Equinor i Polenergii będzie jedną z atrakcji dożynkowego festynu odbywającego się 2 września w Swołowie. Inwestorzy już na stałe goszczą w życiu lokalnych społeczności regionu słupskiego. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii.

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 24.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.08.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Za nami koncert Kubańczyka. Zagrał również DJ Hazel. 📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Będzie scena z prawdziwego zdarzenia i duży plac zabaw. Park Kultury i Wypoczynku w nowej odsłonie Inwestycja za 24 mln złotych właśnie zaczyna się w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Na teren wszedł już wykonawca - firma Sorted, która zabezpieczyła barierkami teren fontanny. Zmiany będą duże. Efekt końcowy zobaczymy wiosną 2024 roku.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Ekspresowa S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz szóstkę i obwodnicę Lęborka w budowie Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Oskarżeni o sutenerstwo nie przyznają się do winy. W Słupsku ruszył proces zorganizowanej grupy przestępczej Przed sądem okręgowym został w końcu odczytany akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej oskarżonej o sutenerstwo i handel narkotykami. Według śledztwa oskarżeni zarobili ponad milion złotych, odbierając prostytutkom połowę ich zarobków. 📢 To był inny Bytów. Zobaczcie stare zdjęcia. Druga część fotograficznych wspomnień (ZDJĘCIA) Prezentacje miast (Bytów, Kartuzy, Kościerzyna) z 2000 r., ale także zjazd byłych pracowników PGR, czy otwarcie SP nr 2 w Bytowie w 2001 r. oraz wielu inwestycji. To nie wszystko. Zapraszamy do drugiej części wspomnień sprzed ponad 20 lat (lata 2000-2002). Zobaczcie stare fotografie. 📢 Do zobaczenia, Krzysiu. Przyjacielu, Przewodniku, Mistrzu W środę na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, dziennikarze, współpracownicy, samorządowcy z regionu słupskiego, przedstawiciele sądu, biura poselskiego PiS, sportowcy, sąsiedzi i ustczanie pożegnali Krzysztofa Nałęcza – słupskiego dziennikarza.

📢 Dożynki gminy Trzebielino w Suchorzu. Wieńce, turniej sołectw, występy (ZDJĘCIA) Mszą świętą w kościele filialnym w Gumieńcu rozpoczęło się święto plonów gminy Trzebielino. Po nabożeństwie dożynki przeniosły się na plac w Suchorzu.

📢 Nie jedz tego! Biedronka, Lidl i IKEA usuwa żywność z toksyczną substancją. Najnowsze ostrzeżenie GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega klientów przed spożywaniem produktów, które są skażone, a trafiły do sprzedaży w sklepach IKEA, Lidl, Auchan, Biedronka, Netto, Auchan i Żabka. Są zanieczyszczone chemicznie i bakteriologicznie, a nawet drobinami szkła! GIS wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, gdy zbadał próbki słodyczy, kiełbas, wędlin, mięsa i jajek. Wynik jest zatrważający. Żywność trzeba usunąć i zutylizować, bo zagraża zdrowiu, a nawet życiu! Zobacz najnowszą listę zakwestionowanych produktów. Sieci handlowe usuwają teraz całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. Sprawdź, które produkty muszą być wycofane. To głównie słodycze, żywność, napoje i używki. Zobacz listę.

📢 Tragedia w Ustce. W morzu utonęli dwaj mężczyźni [zdjęcia] Tragiczny wypadek w Ustce, w morzu utopiły się dwie osoby. Do zdarzenia doszło na wysokości zajazdu Dajana. W akcji ratunkowej brali udział między innymi ratownicy SAR. Na miejscu wypadku pracuje prokurator. 📢 Dawid Kwiatkowski - koncert w Słupsku (zdjęcia, wideo) W CH Jantar w Słupsku, Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami. Piosenkarz jest laureatem nagrody MTV EMA 2014 roku w kategorii Najlepszy Polski Wykonawca.

