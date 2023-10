Prasówka 1.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek!”?

📢 Usteccy seniorzy świętowali. Orkiestra, zabawa, biesiada, konkursy i występy W sobotę ustecki OSiR opanowali seniorzy. Świętowali z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który jest obchodzony 1 października. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 📢 Kobiecy golf wciąż zadziwia: najpiękniejsza sportsmenka świata ma konkurentkę Bri Teresi, zwolenniczkę Trumpa, która sprzeciwia się LGBT Bri Teresi, zdeklarowana zwolenniczka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, ogłosiła niedawno, że rezygnuje z pracy modelki w firmie produkującej bieliznę „Honey Birdette” w związku z wykorzystywaniem przez tę markę osoby transpłciowej do promowania damskiej bielizny.

Prasówka 1.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 XVII Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu. Grzybiarze z regionu wyruszyli na łowy [ZDJĘCIA] W sobotę, 30 września, w Korzybiu w gminie Kępice odbyły się XVII Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów. Impreza, jak co roku, cieszyła się wielkim zainteresowaniem grzybiarzy.

📢 Tego nie jedz na śniadanie - najbardziej szkodliwe śniadania. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Ahoj, espe! Wybrańcy komunistycznej organizacji pod żaglami. Z Ustki do Leningradu Służba Polsce. Pod tym ofiarnym hasłem kryły się katorżnicza praca, łzy, protest rodzin, a nawet śmierć. Obowiązkowa, darmowa praca dzieciaków. Takich od 16 roku życia. Odgruzowywali Warszawę, osuszali Żuławy, pracowali w czeluściach kopalń. Latem 1948 roku beztroska pierwszych powojennych wakacji odeszła w zapomnienie. Do ręki trzeba było wziąć łom, kielnię, sierp i młot. Dosłownie. Jakimi szczęśliwcami musieli być ci, którzy trafili do Ustki, gdzie szorowanie pokładu „Generała Zaruskiego” było najcięższą pracą.

📢 Ćwiczenia lotnicze "Route 604" na drodze wojewódzkiej zakończone. Piloci lądowali i startowali przez pięć dni Na drodze wojewódzkiej nr 604 w okolicy miejscowości Wielbark zakończyło się w piątek (29 września) szkolenie lotnicze pod kryptonimem „Route 604”. Głównym organizatorem pierwszych takich ćwiczeń od 20 lat była 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 30.09.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 30.09.23 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 30.09.23 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 30.09.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Krzysztof Brejza zrzekł się immunitetu, ale... nadal go posiada Senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza, który kilka dni temu w mediach społecznościowych "prowadził własne śledztwo" w sprawie rosyjskiego węgla jaki - według niego - miał trafiać do Polski między innymi przez port w Szczecinie, nadal ma immunitet.

📢 Bez prac domowych, bez kartkówek, w poszukiwaniu optymizmu. „Tydzień szczęścia” w ZSI w Słupsku [ZDJĘCIA] Ciekawą inicjatywę przygotowano dla uczniów w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Przez pięć dni młodzież obchodziła „Tydzień szczęścia”. Przez ten czas uczniowie zwolnieni byli z kartkówek i odpytywania, w zamian za to poszukiwali w sobie pokładów optymizmu. 📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim! Mijający tydzień (23-29 września) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Z wielką pompą otwarto nowy dworzec w Słupsku, pomorskie zabytki otrzymały kolejne wsparcie finansowe, a na stadionie w Ustce mogą już odbywać się wydarzenia sportowe w randze mistrzostw ogólnopolskich. Co jeszcze się działo? 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zobacz Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Zatrzymanie Turkmenów w Ustce. Cudzoziemcy muszą opuścić Polskę Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Ustce zatrzymali dwie osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski. Cudzoziemcy są obywatelami Turkmenistanu. W ciągu 15 dni muszą opuścić nasz kraj.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 30.09.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 30.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Prognoza pogody na sobotę i niedzielę. Czeka nas ochłodzenie oraz deszcz W weekend czeka nas ochłodzenie. W wielu rejonach kraju temperatura nie przekroczy 20 st. C. Szczególnie chłodno może być w nocy, kiedy słupki termometrów spadną poniżej 10 st. C. Wraz z ochłodzeniem nadejdą również deszcze, a lokalnie – burze. 📢 Demolka w Ostrowie Wielkopolskim. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk z bardzo wysoką porażką! W ramach drugiej kolejki Orlen Basket Liga, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk wybrali się na mecz do Ostrowa Wielkopolskiego. Niestety koszykarze ze Słupska przegrali 77:106. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 29.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Ustka ma powód do dumy. Stadion lekkoatletyczny z certyfikatem! W piątek stadion lekkoatletyczny w Ustce otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mogą tu się odbywać wydarzenia sportowe w randze ogólnopolskich mistrzostw. Z nowego obiektu cieszy się cały region. Młodzież już go opanowała, wypróbowała bieżnie, rzutnie, płotki i skocznie. 📢 Wypadek na A1. Zbigniew Ziobro: Jest list gończy za podejrzanym, upubliczniono wizerunek Wydałem polecenie, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina – poinformował w piątek w Łodzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po południu jego zdjęcie pojawiło się w internecie. 📢 Wykłady, porady i kiermasz. Dzień Osób z Niepełnosprawnością w słupskim ZUS [ZDJĘCIA] W piątek, 29 września, słupski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprosił do siebie osoby z niepełnosprawnościami. Mogli zaczerpnąć porad od ekspertów z wielu instytucji, a także posłuchać wykładów i skorzystać z kiermaszu rękodzieła.

📢 Modernizacja przystanków i nowa sygnalizacja. Słupsk z dofinansowaniem na dwa zadania. Wsparcie otrzymały też inne samorządy z regionu Słupsk dostał dofinansowanie w wysokości blisko 1,5 mln złotych na przebudowę przystanków oraz budowę nowej sygnalizacji świetlnej. Wsparcie na realizację inwestycji drogowych otrzymały także inne samorządy z regionu. 📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą.

📢 To była jedna z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej polityce. Anna Kalata zmieniła się nie do poznania Kiedyś związana z polityką, dzisiaj rzadko widywana jest publicznie. Jednak w pamięci pozostaje jej metamorfoza, która zaliczana jest do tych najbardziej spektakularnych. Anna Kalata z nieco zaniedbanej posłanki, która z modą była na bakier stała się prawdziwą seksbombą. Przypominamy jej przemianę z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia. 📢 Ulica Korfantego drogą gminną, ale na małym odcinku. Ważna deklaracja w sprawie Mireckiej Na ostatniej sesji Rady Miasta w Słupsku radni zdecydowali o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych pierwszego odcinka ulicy Korfantego na Osiedlu Zachodnim. Padła też ważna deklaracja dotycząca ulicy Mireckiej. W tej chwili dojazd do niej woła o pomstę do nieba. Jeszcze gorzej będzie, jak zacznie się jesienna plucha.

📢 Podczas kontroli w centrum Szczecina policjantom skradziono radiowóz Podczas porannej kontroli drogowej w centrum Szczecina, nieznany sprawca odjechał policyjnym radiowozem. Radiowóz został odnaleziony w rejonie ulicy Szosa Polska/Zagórskiego. Funkcjonariusze szukają teraz sprawcy zdarzenia. 📢 Dolny Śląsk na weekend. 20 ciekawych pomysłów na wycieczki blisko Wrocławia. Zaskakujące atrakcje, tajemnicze zamki, nietypowe noclegi Gdzie warto wybrać się na weekend na Dolnym Śląsku, by zobaczyć coś naprawdę ciekawego, przeżyć przygodę, przenocować w niezwykłym miejscu? Przedstawiamy ponad 20 pomysłów na krótkie, weekendowe wycieczki. Wśród proponowanych przez nas atrakcji są m.in. dolnośląskie zamki, oryginalne noclegi, zabytki warte odwiedzenia, punkty widokowe, romantyczne wycieczki dla par i propozycje dla rodzin z dziećmi, pomysły na aktywny wypoczynek, a nawet ekstremalne przygody z adrenaliną. Sprawdź, gdzie warto zaplanować wycieczkę na Dolnym Śląsku.

📢 Ustka otwiera inwestorom drzwi do lasu. Przetarg na dzierżawę atrakcyjnej działki Ustka chce na 29 lat wydzierżawić las pod budowę ośrodka wczasowo-uzdrowiskowego. Szykuje się kolejna wycinka drzew przy ulicy Wczasowej. Jest nieunikniona, bo teraz w tym miejscu można tylko rozstawić namioty. 📢 Słupskie obchody 84. rocznicy powstania Państwa Podziemnego W środę, 27 września, w Słupsku odbyły się obchody 84. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Mariackim. Następnie delegacje i zaproszeni goście udały się pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano przemówień okolicznościowych i złożono pamiątkowe wiązanki. 📢 XIX Słupskie Pokopki tuż-tuż! 1 października święto ziemniaka w Karzniczce Słupskie Pokopki w Karzniczce to już tradycja. Będą stoiska certyfikowanych wystawców, kiermasz warzyw, owoców i innych atrakcyjnych produktów, a także Konkurs dla kół gospodyń wiejskich oraz występy zespołów ludowych. Swoje prace zaprezentują także rękodzielnicy.

📢 „Koronka na ulicach świata”. Modlitewna akcja w Słupsku [ZDJĘCIA] Ogólnopolska modlitewna akcja -„Koronka na ulicach świata” - organizowana jest już od kilku lat. W polskich miastach i wsiach punktualnie o godzinie 15 w publicznej przestrzeni gromadzą się wierni i odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzieje się tak co roku, zawsze 28 września, czyli w każdą rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki. 📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Dobiega końca budowa mieszkań komunalnych przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już w przyszłym roku Łącznie 57 lokali komunalnych znajdzie się w dwóch budynkach przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Dobiegają końca prace związane z ich budową. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już na początku przyszłego roku. 📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Prace postępują w szybkim tempie [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów. Ruszyły już pierwsze roboty mostowe. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć. 📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto.

📢 "Nie zawsze byłem grzecznym chłopcem". Bokser Mariusz Wach na spotkaniu w Areszcie Śledczym w Słupsku Legenda polskiego i światowego boksu Mariusz Wach spotkał się z więźniami w Areszcie Śledczym w Słupsku. 📢 Uwaga kierowcy i pasażerowie! Od jutra objazdy ulicy Zaborowskiej w Słupsku Rozpoczynają się prace w związku z budową kanalizacji deszczowej na ul. Zaborowskiej. Od 28 września wstrzymany zostanie ruch drogowy w rejonie skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303. Zarząd Infrastruktury Miejskiej wyznaczył objazdy.

📢 Ile lat trzeba pracować, żeby dostać emeryturę? Wcześniejsza emerytura w różnym czasie dla różnych zawodów Jak długo trzeba pracować, żeby dostać emeryturę? Sam wiek emerytalny nie gwarantuje otrzymania świadczenia, które pozwoliłoby na spokojny odpoczynek w zasłużonym wieku. Sprawdzamy, ile lat pracy pozwoli na uzyskanie najniższej emerytury i co zrobić, jeśli do emerytury brakuje nam lat pracy? Wymieniamy też listę zawodów, w których krótsza praca jest możliwa.

📢 Centrum Zdrowia Psychicznego rozbuduje się. Będzie poradnia dla dzieci i oddział dzienny Dziś rudery, niedługo poradnie i nowy oddział psychiatryczny. W Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku planowane są poważne inwestycje. Skorzystają pacjenci – ci mali i dorośli. W ciągu siedmiu miesięcy powstanie projekt, w ciągu kolejnych dwóch-trzech lat – nowe oddziały. 📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Sprawdź, kto nie dostanie dokumentu [LISTA] 27.09.2023 Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te rzeczy doprowadzają nas do szału podczas zakupów w hipermarketach. Też tak robisz? Lepiej uważaj (zdjęcia) 27.09.23 Zakupy w dużych marketach robimy najczęściej po pracy lub w weekendy. Często w pośpiechu, na szybko kupując kilka rzeczy na obiad lub kilka najbliższych dni. Śpiesząc się łatwo wyprowadzić nas z równowagi nawet drobiazgami. Długa kolejka, wózek stojący na środku alejki czy krzyczące w niebogłosy dzieci. To wszystko powoduje irytację i niepotrzebne nerwy. Jakie sytuacje denerwują nas najczęściej w hipermarketach i jak ich unikać? Zobacz czego w dużych sklepach nie lubimy najbardziej.

📢 W weekend Gala Kwiatowa i akcja charytatywna na rzecz rodziny Kaczmarczyków Jesienna edycja Gali Kwiatowej odbędzie się w najbliższy weekend (30 września - 01 października 2023 r.) w hali Gryfia w Słupsku. Zapowiada się raj dla miłośników roślin. W trakcie gali odbędzie się licytacja i zbiórka na rzecz rodziny Kaczmarczyków pochodzącej ze Słupska, która uległa dramatycznemu wypadkowi samochodowemu.

📢 Spektakl na nocnym niebie. Zorza polarna w rejonie Kościerzyny na pięknych zdjęciach Anny Nideckiej Noc (24/25 września 2023 r.) była areną jednej z najbardziej spektakularnych zórz polarnych w regionie Kościerzyny. Zobaczcie kolorowe niebo, które sfotografowała Anna Nidecka, mieszkanka powiatu kościerskiego. Udało jej się uwiecznić na zdjęciach niesamowity widok. 📢 Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności. 📢 Trwa modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Byliśmy na placu budowy [WIDEO,ZDJĘCIA] Nie ma już starej fontanny, wytyczone zostały nowe ścieżki, z placu cyrkowego znika asfalt. Postępują prace modernizacyjne w Parku Kultury i wypoczynku w Słupsku.

📢 Jesienne targi ogrodniczo-pszczelarskie w Słupsku. Królują wrzosy [ZDJĘCIA] Jesienne astry, chryzantemy, wrzosy, kwitnące jesienią trawy ozdobne czy coraz popularniejsze kolorowe kapusty ozdobne. Doniczki z tymi roślinami możemy ustawić w ogrodzie, na balkonie, tarasie albo wysadzić rośliny do ogrodu. Wszystko można kupić na targach ogrodniczo-pszczelarskich, które przez cały weekend trwają w Słupsku.

📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość. 📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk 3:1. Siatkarskie święto w Słupsku (zdjęcia) W sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia odbyło się starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrali specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Unikatowe zdjęcia Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Festiwal Kwiatów w Słupsku. Tłumy w hali Gryfia [zdjęcia] W hali Gryfia trwa Festiwal Kwiatów. Oferowane są kwiaty doniczkowe do domu, na balkon albo na taras. Mogą tez upiększyć ogród. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Zabytkowy ołtarz w kościele mariackim w Miastku jest po renowacji. To jednak nie koniec (ZDJĘCIA) Ołtarz w kościele mariackim w Miastku przeszedł renowację. Najstarsza jego część to baldachim pochodzący z 1730 r., nieco przerobiony w 1922 i 1946 r. I to nie jest koniec prac.

📢 Miastko niespieszne i zdrowe. Festiwal ziół, tańca, bębnów i wiedzy (ZDJĘCIA) Rosa Jaworska częstowała stokrotkami, joga i taniec na trawie w rytm bębnów przenosił w inny świat. W powietrzu unosił się zapach suszonych ziół i olejków eterycznych. Królowała zdrowa żywność. A i nalewki były wyśmienite. Tak było na sobotnim festiwalu „Miastko Naturalnie”. 📢 Usteckie „Muszelki” mają 50 lat! Piękny harcerski jubileusz Urszuli Tamulis i zespołu [ZDJĘCIA, WIDEO] W niedzielę w usteckim kinie Delfin odbył się uroczysty koncert jubileuszowy 15 Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Muszelki" i ich drużynowej harcmistrz Urszuli Tamulis z okazji półwiecza istnienia zespołu!

