Prasówka 1.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Black Friday 2023 kusi zapachami. Kup perfumy Calvin Klein w okazyjnej cenie”?

Prasówka 1.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Black Friday 2023 kusi zapachami. Kup perfumy Calvin Klein w okazyjnej cenie Black Friday 2023 to idealna okazja, by sprawić sobie przyjemność. Szukasz wyjątkowego zapachu dla siebie? Sprawdź, czy uda Ci się go upolować w okazyjnej cenie na tegorocznym Black Friday. W przecenie znaleźć możesz perfumy marki Calvin Klein, które będą towarzyszyć Ci przez kolejne miesiące.

📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! 01.11.2023 Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

Prasówka 1.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 01.11.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 01.11.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 01.11.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 01.11.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Siła kobieTy - dwanaście kobiet, które wygrały z rakiem na wystawie w CH Jantar w Słupsku Superbohaterki na wyjątkowych fotografiach przypominają, że choroba onkologiczna nie jest wyrokiem. Projekt "Siła KobieTY" to promocja profilaktyki. Portrety kobiet, które wygrały walkę z nowotworem możemy oglądać w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. W sobotę, 4 listopada, odbędzie się spotkanie z kobietami, które opowiedzą swoją historię. 📢 Podcięcie gardła na lodowisku nie było wypadkiem? Trwa burza w środowisku hokejowym Hokejowy świat nadal jest wstrząśnięty śmiercią byłego gracza NHL Adama Johnsona w miniony weekend. Amerykanin grał w brytyjskiej Elite Ice Hockey League w barwach Nottingham Panthers i zmarł po podcięciu gardła przez ostrze łyżwy w czasie zderzeniu zderzenia zawodników na lodzie podczas sobotniego meczu z Sheffield Steelers. 📢 Ostatnie porządki na grobach i zakupy przed dniem Wszystkich Świętych Rokrocznie ruch w okolicach słupskich nekropolii w przeddzień Wszystkich Świętych wzmożony. Słupszczanie porządkują groby bliskich i robią ostatnie zakupy. Kto nie kupił wcześniej zniczy i kwiatów na groby bliskich, bez problemu zrobi to przed cmentarzem w dniu Wszystkich Świętych. Ceny jednak nieco wyższe niż w marketach. Policja z kolei przestrzega przed kieszonkowcami.

📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu wie naprawdę niewielu. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto poprawić sobie samopoczucie i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca bez tłumów, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć. 📢 Plac budowy przekazany pod modernizację drogi. Prace ruszyły Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki – Grapice. Droga łączy gminę Damnica z gminą Potęgowo i jest szlakiem dojazdowym do budowanej właśnie trasy ekspresowej S6 w kierunku Trójmiasta.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Rząd sfinansuje nowe wyposażenie szkoły w Czarnej Dąbrówce Ponad 137 tys. złotych otrzymała Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce. Pieniądze pochodzą z rezerwy budżetowej państwa i zostaną przeznaczone na wyposażenie placówki. Skorzystają uczniowie. 📢 Ostrzeżenia GIS październik 2023. Środki na potencję wycofane ze sprzedaży. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia GIS wycofuje ze sklepów środki na potencję, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 W Gdańskiej Stoczni Remontowa odbyło się wodowanie pierwszego promu ro-pax dla spółki Polskie Promy W Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. odbyło się wodowanie promu Ro-Pax o numerze budowy 101, jednego z trzech budowanych dla spółki Polskie Promy. 📢 Najlepsi piłkarze świata i ich partnerki na gali Złotej Piłki w Paryżu GALERIA Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23 Otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce, a w gronie pań Ewa Pajor była osiemnasta. Na gali w Paryżu pojawili się najlepsi piłkarze świata wraz ze swoimi partnerkami, a nawet, tak jak w przypadku Leo Messiego, z synami. Oczywiście nie zabrakło też nagrodzonych piłkarek. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Udana gala dla zawodników „ Spartansa” Kobylnica [ZDJĘCIA] W Kobylnicy odbyła się Gala Sportów Walki im. Michała Godnicza, która połączona została z Pucharem Polski Jiu-Jitsu Kata Parami. Impreza była uczczeniem pamięci mistrza soke Michała Godnicza, wielkiego entuzjasty sportów walki, zawodnika, trenera i działacza Klubu Karate „Champion” Słupsk. To kolejne zawody sportowe rangi ogólnopolskiej pod patronatem wójta gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego, który od lat wspiera sport. 📢 Odwiedzasz groby bliskich na Wszystkich Świętych? Oto garść porad na 1 listopada. Sprawdź, o czym warto pamiętać na cmentarzu Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, gdy większość z nas odwiedza groby bliskich, przyjaciół i znajomych. Podpowiadamy, co warto zabrać ze sobą na cmentarz i o czym pamiętać, gdy jesteśmy już na miejscu. Zobacz, jak ustawiać znicze i stroiki na płytach nagrobnych, żeby nie zniszczyć ich powierzchni.

📢 Ktoś zakosił kosiarkę do murawy ze stadionu Gryfa Słupsk. Wszyscy szukają złodzieja z filmiku W nocy z piątku na sobotę złodziej ukradł ze stadionu Gryfa Słupsk kosiarkę do pielęgnacji murawy. Jej wartość to około 45 tys. złotych. Na monitoringu widać, jak złodziej wypycha sprzęt z terenu stadionu. Szuka go policja i kibice piłkarskiej drużyny Gryf Słupsk. 📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach w Słupsku. Sprawdź, którędy dojechać i gdzie są parkingi Zanim pojedziesz ze zniczami i kwiatami na cmentarz, sprawdź, które drogi będą otwarte i gdzie zostawić auto. W Słupsku, 1 listopada, obowiązuje zupełnie inna organizacja ruchu niż na co dzień. 📢 Policja z Gdańska zatrzymała 64-letniego duchownego. Chodzi o wykorzystywanie małoletnich 64-letni zakonnik zatrzymany w związku z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzili śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku dotyczące czynów o charakterze seksualnym wobec małoletnich poniżej 15. roku życia. Mężczyzna usłyszał 14 zarzutów i trafił na 3 miesiące do aresztu. 📢 Strażacy z Biesowic stworzą „Strefę Zwysłów” dla mieszkańców Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesowicach (gmina Kępice) zdobyła dotację, za którą zorganizuje dla mieszkańców strefę integracji i wypoczynku. Będzie ona nosić nazwę „Strefa Zwysłów”.

📢 Te rzeczy i symbole przynoszą szczęście. Te najważniejsze amulety przyciągają radość i dobrobyt. Musisz je mieć! Te symbole przynoszą szczęście. Zastanawiasz się, jakie przedmioty mogą przynieść radość i dobrobyt? Symbole te, są bardzo popularne pośród ludzi na całym świecie. Obecne są również w każdej kulturze. Uważa się, że amulety szczęścia i różnego rodzaju talizmany, przyciągają dobrobyt i gwarantują pomyślność. Nie rzadko zdarza się, że chronią przed złem i wszelkim niepowodzeniem. Sprawdź, jakie symbole szczęścia są szczególnie popularne w Polsce i na świecie. 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Koszykówka. Grała młodzież Czarnych Słupsk. Wysoka wygrana Energa Frages Słupsk W miniony weekend swoje mecze rozgrywali młodzi zawodnicy Czarnych. Oprócz przekonywujących wygranych, przytrafiła się również wysoka porażka. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Które ubrania postarzają? Sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek.

📢 Ciężarówki w ogniu! Wypadek na drodze krajowej nr 50. Zderzyły się dwie ciężarówki, wybuchł pożar, są ofiary śmiertelne Dwie osoby zginęły w wypadku do jakiego doszło niedaleko miejscowości Przęsławice niedaleko Grójca w województwie mazowieckim. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe, w tym cysterna, czego rezultatem był pożar. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 31.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Pierwsza wirtualna strzelnica w Słupsku została otwarta w "mechaniku" W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych otwarto pierwszą w Słupsku wirtualną strzelnicę. Mogą z niej korzystać nie tylko uczniowie mechanika, ale także innych szkół i stowarzyszeń w mieście. Koszt 200 tysięcy złotych w 80 procentach pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej, a w 20 – samorząd.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz w drogiej willi. Zajrzyj do luksusowego domu piosenkarki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków.

📢 Brutalne pobicie mężczyzny w powiecie sławieńskim. Trzy osoby zatrzymane Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie zatrzymali trzy osoby w wieku 28, 23 i 21 lat, które są podejrzane o brutalne pobicie mężczyzny, przywiązanie go sznurem do metalowej rury i pozostawienie w pomieszczeniu piwnicznym. 📢 Nielegalna broń i 200 kg tytoniu. Dwóch słupszczan z zarzutami Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali dwóch mieszkańców Słupska, którzy przewozili w samochodzie blisko 200 kg nielegalnego tytoniu. Dodatkowo podczas przeszukania volkswagena funkcjonariusze znaleźli w środku pistolet i amunicję. Straty na jakie został narażony skarb państwa to blisko 110 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego, a jeden z nich zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji.

📢 Pijani kierowcy w Słupsku, w Ustce, w Strzelinie. W ciągu weekendu policja zatrzymała sześciu Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku tylko od piątku do niedzieli zatrzymali sześciu kierowców, którzy wsiedli za kierownicę, pomimo że spożywali wcześniej alkohol. Mężczyźni w wieku od 24 do 57 lat mieli w organizmie od blisko 0,6 promila do prawie 2,5 promila alkoholu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. 📢 Czerwona nota Interpolu za Grzegorzem Borysem. Czy mężczyzna mógł uciec z kraju? Służby apelują do mieszkańców Interpol wystawił "czerwoną notę" za poszukiwanym za zabójstwo 6-letniego syna Grzegorzem Borysem. Zdjęcie poszukiwanego wraz z informacjami o nim pojawiło się na stronie Interpolu. Z kolei służby apelują do mieszkańców i turystów, aby ci nie wchodzili do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, aby w ten sposób ułatwić im prowadzone poszukiwania.

📢 Tak pojadą autobusy miejskie w okresie Wszystkich Świętych. Pierwsze zmiany w rozkładach już w tę sobotę Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosił zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Słupsku. W okresie Wszystkich Świętych autobusy będą kursować częściej, pojawią się też dodatkowe linie. 1 listopada komunikacją miejską pojedziemy za darmo. 📢 Mistrzowie polskiej muzyki poważnej i filmowej na festiwalu Kilara w Słupsku Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku zaprasza w piątek, 10 listopada, na pierwszy koncert III Festiwalu Wojciecha Kilara pn. „Wielkie jubileusze”: Kilar, Górecki, Lutosławski. Drugi koncert, z muzyką filmową, odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 24 listopada. 📢 Co można zrobić na obiad dla gości? 11 przepisów na pyszne dania na ciepło, które zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół Spodziewasz się gości na Wszystkich Świętych, ale nie masz pomysłu na danie na ciepło? Zebraliśmy dla ciebie 11 przepisów, które zachwycą twoich gości. Wśród nich znajdziesz potrawy w tradycyjnym, jak i bardziej nowoczesnym wydaniu. Są też przepisy na szybko dla zabieganych. Wszystkie łączy to, że są pyszne i sycące oraz sprawdzą się na każdą okazję. Wypróbuj nasze przepisy na obiad dla gości.

📢 Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Czy w Polsce utrzymają się słoneczne dni? Rzecznik IMGW uspokaja Już w środę w Polsce obchodzić będziemy dzień Wszystkich Świętych, a większość z nas uda się na cmentarze, aby wspomnieć bliskich zmarłych. Jaka jest prognoza pogody na 1 listopada? Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski wyjaśnił w rozmowie z portalem i.pl, czy tego dnia przydadzą się nam parasolki, czy będzie słonecznie.

📢 Europejski Trybunał Praw Człowieka karze Polskę. To pokłosie sprawy żony twórcy Amber Gold Polska ma zapłacić żonie twórcy Amber Gold 6,5 tys. euro za ponad sześć lat w areszcie bez wyroku – uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jak stwierdził, "areszt w tej sprawie był bezzasadnie długi", a kobiecie należy się "zadośćuczynienie za straty moralne".

📢 Stroiki z kapusty ozdobnej na cmentarz. Zobacz zdjęcia pięknych kompozycji na Wszystkich Świętych 2023 Kapusta ozdobna to piękna rośliny, która idealnie się sprawdzi do dekoracji grobów na Wszystkich Świętych 2023. Jej niezwykłe walory wizualne i odporność na przymrozki sprawia, że jest idealną ozdobą na cmentarz. Zobacz na zdjęciach w galerii, jakie stroiki z kapusty ozdobnej są najładniejsze na 1 listopada. 📢 Kolizja autobusu PKS na drodze do Ustki. Nikomu nic się nie stało Poniedziałkowy poranek w Słupsku obfitował w kolizje wynikające z nieostrożności kierowców. Do jednej z nich - z udziałem autobusu PKS - doszło na ul. Portowej. Choć samochód osobowy został zepchnięty do rowu, nikomu nic poważnego się nie stało. 📢 14-latek na rowerze potrącony na przejściu dla pieszych w Ustce. Kierowca odjechał W poniedziałek, 30 października, po godzinie 7 doszło do potrącenia 14-letniego rowerzysty na przejściu dla pieszych w Ustce. Mundurowi proszą o pomoc świadków wypadku, ponieważ kierowca odjechał.

📢 Groźnie wyglądało zdarzenie na Szczecińskiej w Słupsku. Cudem bez ofiar Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło nad samym ranem w poniedziałek, 30 października. Brały w nim udział trzy samochody osobowe. A to wszystko z winy 45-latki która wyjeżdżała z ul. Braci Gierymskich i nie ustąpiła pierwszeństwa.

📢 Modne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wszystkich Świętych 2023. Zdjęcia eleganckich stroików na grób Kompozycje z wrzosów na grób w pięknych kolorach to piękna ozdoba na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz. 📢 Potężny pożar w Miastku. Dwie osoby trafiły do szpitala (ZDJĘCIA) Dwie osoby z objawami zatrucia trafiły do szpitala. W kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi wybuchł pożar. Straty są ogromne.

📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 30.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby. 📢 Księgarnie padają jedna po drugiej. Przegrywają z Internetem Zamykają się kolejne pomorskie księgarnie. Pandemia przyzwyczaiła nas do zakupów online. Rynek czytelniczy powoli przejmuje internet. Tradycyjne księgarnie walczą o przetrwanie, a najczęściej zamykają swoje podwoje. 📢 Tysiąc tulipanów mocy zakwitnie wiosną w parku im. Ireny Sendlerowej w Słupsku. To zasługa młodzieży Setki kwiatów wiosną przyszłego roku zakwitną w parku im. Ireny Sendlerowej w Słupsku w ramach Dorocznej Edukacyjno-Charytatywnej Ogólnopolskiej Akcji „Tulipany Mocy”. Aby za kilka miesięcy na parkowej skarpie zrobiło się kolorowo, uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku właśnie zasadzili niemal tysiąc cebulek.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Rewolucja komunikacyjna w Słupsku. Autobusy PKS odjadą z nowego dworca Już nie z dworca przy Kołłątaja, a z miejskiego węzła transportowego przy ul. Towarowej – tak będą kursowały autobusy PKS Słupsk od 1 listopada. Korekcie ulegną rozkłady jazdy regionalnych linii i ich trasy w granicach miasta. To ważna informacja dla podróżnych.

📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Tak wyglądało lato m.in. w Wielkiej Wsi, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Szkoła w Redzikowie wzbogaciła się o gabinet integracji sensorycznej i defibrylator 27 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym otwarto gabinet integracji sensorycznej mający wspomóc funkcjonowanie dzieci, u których stwierdza się zaburzenia przetwarzania zmysłowego. Szkoła w Redzikowie zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami różnego stopnia, stąd potrzeba wsparcia poprzez specjalistyczną terapię i naukę.

📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku. 📢 Podopiecznie warsztatów z Bytowa zrobili kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie (WIDEO) Przygotowania trwały kilka tygodni. Pracownia stolarska, ogrodnicza i rękodzieła pracowała pełna parą. Ale opłacało się. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowali kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie! Blisko 100!

📢 Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria] Widoki z powojennego Słupska to nadal spory rarytas nie tylko dla historyków i regionalistów, ale dla każdego miłośnika dziejów miasta. Dotarliśmy do zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym zgromadzone są nieznane zdjęcia Słupska z pierwszych powojennych lat. 📢 Słupsk w latach 80. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 80. ubiegłego wieku? Niektóre miejsca zmieniły się całkowicie, inne w niewielkim stopniu. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Godło Polski z ponad 100 tysięcy drzew. Ten widok robi wrażenie! Projekt "Leśny Orzeł" kolejny już rok zachwyca. A będzie jeszcze lepiej! Projekt "Leśny Orzeł" rozpoczął się w 2018 roku, kiedy na terenach Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim podjęto decyzję o utworzeniu wyjątkowego godła Polski z drzew. Ponad 100 tysięcy nasadzeń, Powierzchnia niemal 100 tysięcy metrów kwadratowych. "Leśny Orzeł" zachwycał już w roku 2022, ale z roku na rok ma wyglądać i wygląda jeszcze lepiej!

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat? 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 V Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w wypełnionej po brzegi hali Gryfia [ZDJĘCIA] Sukcesem zakończyła się V Gala Białych Kołnierzyków organizowana przez Mazur Boxing Gym Słupsk. W wypełnionej po brzegi hali Gryfia rywalizowali pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Bałtyckie kurorty, plaże i moda przed wojną. Stare fotografie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Jakie miejscówki były wtedy na topie? Jaka była plażowa moda? Jakie posiłki serwowano? Na te pytania odpowiada popularny przedwojenny przewodnik turystyczny.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w październiku (zdjęcia) Październik już prawie za nami. Zobaczcie galerię najpiękniejszych imprezowiczek z regionu w październiku. Zapraszamy.

